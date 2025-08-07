Logo SportMediaset
Atletica, Saraceni vola in finale nel triplo degli Europei under 20 con un grande balzo di 14 metri

07 Ago 2025 - 13:48
© Grana/Fidal

© Grana/Fidal

Erika Saraceni, l'altra punta di diamante con Kelly Doualla della spedizione italiana negli europei under 20 di Tampere in Finlandia, offre subito nelle qualificazioni del salto triplo una straordinaria prova di forza balzando al primo tentativo a 14.00, a soli 8 centimetri dal suo personale e record italiano juniores, raggiungendo quindi la finale di domani pomeriggio alle 16.00 italiane, le 17.00 locali, senza sprecare troppe energie, ricordando pure come il limite diretto da ottenere fosse di 13.35. Per la 19enne atleta milanese già nettamente favorita alla vigilia in considerazione del fatto che il secondo miglior accredito tra le iscritte, dopo il suo, fosse della romena Daria Vrinceanu seconda con 13.65, un'ulteriore dimostrazione della sua eccellente condizione nell'ottica anche dei mondiali assoluti di Tokyo a settembre, per cui attualmente risulta qualificata tramite il ranking mondiale, che potrebbe certamente migliorare ulteriormente nel caso del suo successo nell'attuale manifestazione.  

