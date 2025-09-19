Logo SportMediaset
Tennis, capitana Garbin: "Momento incredibile, ragazze hanno mostrato di essere unite"

19 Set 2025 - 23:02

"E' un momento incredibile. Le ragazze hanno dimostrato cosa voglia dire lottare, dare il cuore per il proprio paese. Siamo orgogliose di essere in finale. Hanno dimostrato di essere unite, e siamo tutte qui in conferenza perché questa vittorie è di tutte". Sono le prime parole pronunciate dalla capitana della nazionale italiana di BJK Cup, Tathiana Garbin, al termine della semifinale vinta dalle azzurre contro l'Ucraina. "Sono contenta ad avere queste ragazze con me - ha poi riflettuto Garbin, giunta alla terza finale consecutiva alla guida della nazionale femminile - Lottano su ogni palla e ogni volta che indossano questa maglia ci mettono un surplus di energia. E' un momento storico per il tennis italiano, non solo quello maschile. Oggi hanno dimostrato quanto si può essere forti quando si è uniti all'inseguimento dello stesso sogno. E io sono fortunata ad essere qui accanto a loro". 

23:02
Tennis, capitana Garbin: "Momento incredibile, ragazze hanno mostrato di essere unite"
22:31
Rally, campionato italiano Terra: tutto pronto per il 22° Rally dei Nuraghi e del Vermentino
21:24
Atletica, rientro trionfale per Mattia Furlani a Fiumicino
21:17
Tennis, Paolini: "Grande risultato, non vedo l'ora della finale"
21:09
Volley, Egonu: "Su clima d'odio nello sport Italia sta facendo passi avanti"