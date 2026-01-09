Rugby, Italia U20: i convocati per raduno e test contro Irlanda

Il 2026 della Nazionale U20 Maschile si apre con un raduno e un test che si preannunciano probanti. Andrea Di Giandomenico, fresco di nomina come Responsabile Tecnico degli Azzurrini, ha diramato la lista dei convocati, 26 atleti, che prenderanno parte a una settimana di lavoro tra Parma e Dublino. Il gruppo si riunirà infatti lunedì 12 gennaio a Parma, per trasferirsi poi il 16 gennaio in Irlanda, dove affronteranno i loro pari età il 17 gennaio alle 15.30 italiane. Si tratta di un importante momento di confronto in vista degli impegni di quest'anno, a cominciare dal Sei Nazioni di categoria, con gli Azzurrini che esordiranno il 6 febbraio allo Stadio Monigo di Treviso, contro la Scozia. Questa la lista dei convocati: Bianchi, Boccato, Brasini, Casarin, Celi, Coluzzi, Degli Antoni, Del Sureto, Dene, Dinarte, Fardin, Fasti, Kurti, Mastropasqua,Meroi, Noventa,Pelli, Roda, Rossi, Scaramazza, Sette, Spreafichi, Teodosio, Vitale, Wilson, Zanella.