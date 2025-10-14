Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Tennis, Borg jr avanza a Stoccolma: "Merito di stare qui"

14 Ott 2025 - 12:36
© Getty Images

© Getty Images

Seconda vittoria in un torneo Atp per Leo Borg. Il figlio della leggenda Bjorn avanza all'appuntamento in casa, il BNP Paribas Nordic Open che nel 1980 suo padre vinse in finale su John McEnroe: il 22enne ha superato l'austriaco Sebastian Ofner 6-3 6.4 in 76 minuti. "Ho dimostrato a me stesso, e al mondo del tennis, che merito di essere qui" ha detto Borg junior, che al secondo turno trova il canadese Denis Shapovalov, numero 23 ATP, vincitore a Stoccolma nel 2019. Numero 633 del mondo, arrivato al massimo alla 334/a posizione, il giovane Borg ha giocato principalmente nel circuito ITF quest'anno cercando di risalire in classifica. "Sono stato fermo per un po' a causa di un infortunio, e il modo in cui sono riuscito a tornare in campo, a dimostrare di poter giocare ad alto livello è molto positivo - ha detto il giovane tennista -. La mia prima vittoria a Stoccolma è qualcosa di unico, è speciale. Ho davvero alzato il livello del mio gioco, sono molto contento della mia prestazione. Sento di avere il livello per stare qui, ma la costanza non è mai stata il mio punto forte. Ho lavorato molto su questo aspetto, e oggi ho fatto un passo avanti".

Ultimi video

01:48
DICH WIERER DA TRENTO DICH

Wierer: "Estate molto impegnativa, emozione unica i Giochi a casa mia"

01:20
A "This is me"

A "This is me"

01:23
Padel Tour a New York

Padel Tour a New York

01:30
Sinner vola in Arabia

Sinner vola in Arabia

01:32
DICH MAURIZIO ROSSINI TRENTO DICH

Rossini: "Milano? Avremo dei Giochi molto belli"

02:20
DICH VELASCO TRENTO DICH

Velasco: "Mattarella sapeva tutto di volley"

01:47
K2 la gloria e il segreto

K2 la gloria e il segreto

00:54
DICH FIAMINGO A TRENTO DICH

Fiamingo: "Io e Greg ci godiamo il percorso"

00:47
DICH PALTRINERI A TRENTO DICH

Paltrinieri: "Nuoto? Tanti giovani che stanno crescendo"

01:16
DICH MARCO COSTA DICH

"K2 - La gloria e il segreto" vince un premio: l'intervista al direttore di Focus

10:02
DICH LARISSA IAPICHINO DICH

Larissa Iapichino: "La delusione mondiale è già alle spalle"

03:24
DICH FEDERICA PELLEGRINI E GIUNTA DICH

Federica Pellegrini e Matteo Giunta a SportMediaset: "Tanti impegni, ma il più importante è nostra figlia"

02:18
DICH MARTINENGHI DICH

Martinenghi: "Fantastico rappresentare la tua Nazione"

02:45
DICH GOGGIA DA TRENTO DICH

Goggia: "Per noi italiani sarà una grandissima emozione disputare un'Olimpiade in casa"

01:57
DICH PARIS DA TRENTO DICH

Dominik Paris: "Il fisico c'è, la testa pure, adesso mi serve un po' di fortuna"

01:48
DICH WIERER DA TRENTO DICH

Wierer: "Estate molto impegnativa, emozione unica i Giochi a casa mia"

I più visti di Altri Sport

DICH FEDERICA PELLEGRINI E GIUNTA DICH

Federica Pellegrini e Matteo Giunta a SportMediaset: "Tanti impegni, ma il più importante è nostra figlia"

Morto Angelo Valente, campione e maestro dei vip: il cordoglio della Canalis

EA7 World Legends Padel Tour: New York è "giallorossa", vincono Candela e Pizarro

IMMAGINI LORENZO BONICELLI RIENTRO IN ITALIA (NIGUARDA) MCH

Il rientro di Lorenzo Bonicelli in Italia

Wiggins rema verso Tokyo

Wiggins rema verso Tokyo

DICH LARISSA IAPICHINO DICH

Larissa Iapichino: "La delusione mondiale è già alle spalle"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
14:23
Automobilismo, il limite come sfida eterna: a Potenza "Sulle strade dei miti"
14:05
Nba, Milwaukee fa il pieno di Antetokounmpo: firma anche Alex
13:22
Tito nominata "Città europea dello sport 2028" da Aces
12:36
Tennis, Borg jr avanza a Stoccolma: "Merito di stare qui"
11:22
Tennis, Garbin esalta Paolini: "Ha aggiunto variazioni che funzionano"