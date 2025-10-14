Tennis, Borg jr avanza a Stoccolma: "Merito di stare qui"

Seconda vittoria in un torneo Atp per Leo Borg. Il figlio della leggenda Bjorn avanza all'appuntamento in casa, il BNP Paribas Nordic Open che nel 1980 suo padre vinse in finale su John McEnroe: il 22enne ha superato l'austriaco Sebastian Ofner 6-3 6.4 in 76 minuti. "Ho dimostrato a me stesso, e al mondo del tennis, che merito di essere qui" ha detto Borg junior, che al secondo turno trova il canadese Denis Shapovalov, numero 23 ATP, vincitore a Stoccolma nel 2019. Numero 633 del mondo, arrivato al massimo alla 334/a posizione, il giovane Borg ha giocato principalmente nel circuito ITF quest'anno cercando di risalire in classifica. "Sono stato fermo per un po' a causa di un infortunio, e il modo in cui sono riuscito a tornare in campo, a dimostrare di poter giocare ad alto livello è molto positivo - ha detto il giovane tennista -. La mia prima vittoria a Stoccolma è qualcosa di unico, è speciale. Ho davvero alzato il livello del mio gioco, sono molto contento della mia prestazione. Sento di avere il livello per stare qui, ma la costanza non è mai stata il mio punto forte. Ho lavorato molto su questo aspetto, e oggi ho fatto un passo avanti".