Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Biathlon, gli Azzurri della squadra olimpica in raduno a Ruhpolding

14 Ott 2025 - 16:37

Sarà la Chiemgau Arena di Ruhpolding, in Germania, a fare da scenario al prossimo raduno di allenamenti delle squadre Elite, Milano-Cortina 2026 e B, attese nella località bavarese dal 16 al 25 ottobre. Il direttore tecnico Klaus Höllrigl ha previsto la partecipazione per l'intera durata del raduno di Lukas Hofer, Didier Bionaz, Patrick Braunhofer, Elia Zeni, Daniele Cappellari, Felix Ratschille, Marco Barale, Nicolò Betemps, Davide Compagnoni e Cristoph Pircher mentre Dorothea Wierer e Tommaso Giacomel si aggregheranno al gruppo nella giornata del 19 ottobre, all'indomani dell'evento Loop One Festival in programma domenica 18 a Monaco di Baviera, appuntamento a cui prenderanno parte anche gli stessi Hofer, Bionaz e Cappellari direttamente da Ruhpolding. Come da precedente convocazione, a Monaco di Baviera saranno impegnati anche Lisa Vittozzi e Michela Carrara. Il raduno sarà preceduto tra giovedì 16 e venerdì 17 ottobre da una serie di test funzionali previsti al Cerism di Rovereto, in provincia di Trento, che coinvolgerà Dorothea Wierer, Tommaso Giacomel, Didier Bionaz, Lukas Hofer, Patrick Braunhofer, Elia Zeni Marco Barale, Nicolò Betemps, Davide Compagnoni e Cristoph Pircher. 

Ultimi video

01:57
DICH PARIS DA TRENTO DICH

Dominik Paris: "Il fisico c'è, la testa pure, adesso mi serve un po' di fortuna"

01:30
Dich francesco Crotti per sito

Crotti: "Che emozione, ho negli occhi mio padre e mia sorella"

01:20
A "This is me"

A "This is me"

01:30
Sinner vola in Arabia

Sinner vola in Arabia

01:23
Padel Tour a New York

EA7 World Legends Padel Tour: Candela e Pizarro show, New York sembra Roma

01:32
DICH MAURIZIO ROSSINI TRENTO DICH

Rossini: "Milano? Avremo dei Giochi molto belli"

02:20
DICH VELASCO TRENTO DICH

Velasco: "Mattarella sapeva tutto di volley"

01:47
K2 la gloria e il segreto

K2 la gloria e il segreto

00:54
DICH FIAMINGO A TRENTO DICH

Fiamingo: "Io e Greg ci godiamo il percorso"

00:47
DICH PALTRINERI A TRENTO DICH

Paltrinieri: "Nuoto? Tanti giovani che stanno crescendo"

01:16
DICH MARCO COSTA DICH

"K2 - La gloria e il segreto" vince un premio: l'intervista al direttore di Focus

10:02
DICH LARISSA IAPICHINO DICH

Larissa Iapichino: "La delusione mondiale è già alle spalle"

03:24
DICH FEDERICA PELLEGRINI E GIUNTA DICH

Federica Pellegrini e Matteo Giunta a SportMediaset: "Tanti impegni, ma il più importante è nostra figlia"

02:18
DICH MARTINENGHI DICH

Martinenghi: "Fantastico rappresentare la tua Nazione"

02:45
DICH GOGGIA DA TRENTO DICH

Goggia: "Per noi italiani sarà una grandissima emozione disputare un'Olimpiade in casa"

01:57
DICH PARIS DA TRENTO DICH

Dominik Paris: "Il fisico c'è, la testa pure, adesso mi serve un po' di fortuna"

I più visti di Altri Sport

DICH FEDERICA PELLEGRINI E GIUNTA DICH

Federica Pellegrini e Matteo Giunta a SportMediaset: "Tanti impegni, ma il più importante è nostra figlia"

Morto Angelo Valente, campione e maestro dei vip: il cordoglio della Canalis

EA7 World Legends Padel Tour: New York è "giallorossa", vincono Candela e Pizarro

IMMAGINI LORENZO BONICELLI RIENTRO IN ITALIA (NIGUARDA) MCH

Il rientro di Lorenzo Bonicelli in Italia

Wiggins rema verso Tokyo

Wiggins rema verso Tokyo

DICH LARISSA IAPICHINO DICH

Larissa Iapichino: "La delusione mondiale è già alle spalle"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
16:37
Biathlon, gli Azzurri della squadra olimpica in raduno a Ruhpolding
15:37
Al Golf Nazionale di Sutri cala il sipario sull'Alps Tour
15:24
Nba, Milwaukee fa il pieno di Antetokounmpo: firma anche Alex
14:23
Automobilismo, il limite come sfida eterna: a Potenza "Sulle strade dei miti"
13:22
Tito nominata "Città europea dello sport 2028" da Aces