Atletica: il 25-26 ottobre torna "The Walking Stano", in marcia per la ricerca

Torna The Walking Stano, l'evento sportivo e solidale ideato e guidato dal campione olimpico e mondiale di marcia Massimo Stano, che quest'anno raddoppia con due giornate ricche di sport, musica, spettacolo e approfondimenti scientifici. La manifestazione si svolgerà a Palo del Colle (Bari) con la Delegazione Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica (FFC Ricerca) di Palo del Colle e in collaborazione con l'amministrazione comunale, coinvolgendo famiglie, scuole, cittadini, atleti e volontari in un percorso di solidarietà, scoperta e divertimento. "La marcia è il mio sport e richiede fiato, mentre la fibrosi cistica lo toglie a chi ne soffre - sottolinea Stano - Ho voluto mettere il mio fiato al servizio della ricerca: ogni passo può dare respiro a chi lotta ogni giorno. Questo progetto nasce per sensibilizzare quante più persone possibile e sostenere i progressi concreti della ricerca, perché ogni gesto conta". La fibrosi cistica è una malattia genetica grave che colpisce polmoni e apparato digerente, rendendo difficile respirare e digerire. In Italia circa 6.000 persone convivono con questa patologia. Partecipare a The Walking Stano significa contribuire concretamente alla ricerca scientifica e sostenere le famiglie colpite da questa malattia. La Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica - ETS (FFC Ricerca) dal 1997 ha finanziato 510 progetti di ricerca, coinvolto oltre 1.040 ricercatori e 196 istituti, investito oltre 41 milioni di euro per migliorare la qualità della vita dei pazienti e avvicinarsi a una cura definitiva.