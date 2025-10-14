Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Atletica: il 25-26 ottobre torna "The Walking Stano", in marcia per la ricerca

14 Ott 2025 - 19:32

Torna The Walking Stano, l'evento sportivo e solidale ideato e guidato dal campione olimpico e mondiale di marcia Massimo Stano, che quest'anno raddoppia con due giornate ricche di sport, musica, spettacolo e approfondimenti scientifici. La manifestazione si svolgerà a Palo del Colle (Bari) con la Delegazione Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica (FFC Ricerca) di Palo del Colle e in collaborazione con l'amministrazione comunale, coinvolgendo famiglie, scuole, cittadini, atleti e volontari in un percorso di solidarietà, scoperta e divertimento. "La marcia è il mio sport e richiede fiato, mentre la fibrosi cistica lo toglie a chi ne soffre - sottolinea Stano - Ho voluto mettere il mio fiato al servizio della ricerca: ogni passo può dare respiro a chi lotta ogni giorno. Questo progetto nasce per sensibilizzare quante più persone possibile e sostenere i progressi concreti della ricerca, perché ogni gesto conta". La fibrosi cistica è una malattia genetica grave che colpisce polmoni e apparato digerente, rendendo difficile respirare e digerire. In Italia circa 6.000 persone convivono con questa patologia. Partecipare a The Walking Stano significa contribuire concretamente alla ricerca scientifica e sostenere le famiglie colpite da questa malattia. La Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica - ETS (FFC Ricerca) dal 1997 ha finanziato 510 progetti di ricerca, coinvolto oltre 1.040 ricercatori e 196 istituti, investito oltre 41 milioni di euro per migliorare la qualità della vita dei pazienti e avvicinarsi a una cura definitiva. 

L'evento sarà aperto sabato 25 ottobre da una serata gratuita e aperta a tutti, dedicata a sport, conoscenza, musica e spettacolo. In programma attività per bambini, stand informativi FFC Ricerca con raccolta fondi e approfondimenti scientifici; due tavole rotonde dal titolo "Fibrosi Cistica: alla ricerca di respiri" e "The Walking Stano, quando lo sport diventa solidarietà". La giornata clou, domenica 26 ottobre, vedrà la partenza della marcia simbolica di circa 5 km, guidata da Massimo Stano, e aperta a famiglie, scuole, cittadini e atleti. Un gesto concreto di solidarietà e speranza, che vedrà anche la presenza del campione olimpico della maratona di Seul 1988 Gelindo Bordin e di molti personaggi dello spettacolo.

Ultimi video

01:57
DICH PARIS DA TRENTO DICH

Dominik Paris: "Il fisico c'è, la testa pure, adesso mi serve un po' di fortuna"

01:30
Dich francesco Crotti per sito

Crotti: "Che emozione, ho negli occhi mio padre e mia sorella"

01:20
A "This is me"

A "This is me"

01:30
Sinner vola in Arabia

Sinner vola in Arabia

01:23
Padel Tour a New York

EA7 World Legends Padel Tour: Candela e Pizarro show, New York sembra Roma

01:32
DICH MAURIZIO ROSSINI TRENTO DICH

Rossini: "Milano? Avremo dei Giochi molto belli"

02:20
DICH VELASCO TRENTO DICH

Velasco: "Mattarella sapeva tutto di volley"

01:47
K2 la gloria e il segreto

K2 la gloria e il segreto

00:54
DICH FIAMINGO A TRENTO DICH

Fiamingo: "Io e Greg ci godiamo il percorso"

00:47
DICH PALTRINERI A TRENTO DICH

Paltrinieri: "Nuoto? Tanti giovani che stanno crescendo"

01:16
DICH MARCO COSTA DICH

"K2 - La gloria e il segreto" vince un premio: l'intervista al direttore di Focus

10:02
DICH LARISSA IAPICHINO DICH

Larissa Iapichino: "La delusione mondiale è già alle spalle"

03:24
DICH FEDERICA PELLEGRINI E GIUNTA DICH

Federica Pellegrini e Matteo Giunta a SportMediaset: "Tanti impegni, ma il più importante è nostra figlia"

02:18
DICH MARTINENGHI DICH

Martinenghi: "Fantastico rappresentare la tua Nazione"

02:45
DICH GOGGIA DA TRENTO DICH

Goggia: "Per noi italiani sarà una grandissima emozione disputare un'Olimpiade in casa"

01:57
DICH PARIS DA TRENTO DICH

Dominik Paris: "Il fisico c'è, la testa pure, adesso mi serve un po' di fortuna"

I più visti di Altri Sport

Morto Angelo Valente, campione e maestro dei vip: il cordoglio della Canalis

DICH FEDERICA PELLEGRINI E GIUNTA DICH

Federica Pellegrini e Matteo Giunta a SportMediaset: "Tanti impegni, ma il più importante è nostra figlia"

EA7 World Legends Padel Tour: New York è "giallorossa", vincono Candela e Pizarro

IMMAGINI LORENZO BONICELLI RIENTRO IN ITALIA (NIGUARDA) MCH

Il rientro di Lorenzo Bonicelli in Italia

Wiggins rema verso Tokyo

Wiggins rema verso Tokyo

DICH LARISSA IAPICHINO DICH

Larissa Iapichino: "La delusione mondiale è già alle spalle"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
19:32
Atletica: il 25-26 ottobre torna "The Walking Stano", in marcia per la ricerca
18:40
Beach Volley, Mondiali: ufficializzate le pool delle azzurre
17:39
Sci di fondo, squadra olimpica e juniores in allenamento in Val Senales
16:37
Biathlon, gli Azzurri della squadra olimpica in raduno a Ruhpolding
15:37
Al Golf Nazionale di Sutri cala il sipario sull'Alps Tour