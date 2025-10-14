Logo SportMediaset
Beach Volley, Mondiali: ufficializzate le pool delle azzurre

14 Ott 2025 - 18:40

Sono stati ufficializzati dall'FIVB i gironi per i prossimi Campionati del Mondo di beach volley, che si disputeranno ad Adelaide (Australia) dal 14 al 23 novembre. Le formazioni partecipanti saranno 48 per genere, divise in 12 pool da 4. Ogni squadra giocherà 3 partite nella sua pool. Le prime due classificate di ogni girone e le migliori quattro terze avanzeranno direttamente ai sedicesimi di finale, mentre le restanti otto terze classificate giocheranno il primo turno ad eliminazione diretta. Le quarte classificate saranno eliminate dalla manifestazione. Si procederà poi con ottavi di finale, quarti di finale, semifinali e finali. Nella quindicesima edizione della manifestazione iridata, i colori azzurri saranno rappresentati solamente nel tabellone femminile. Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth (teste di serie numero 9 del seeding) e Claudia Scampoli e Giada Bianchi (teste di serie numero 20 del seeding) saranno i due team federali che prenderanno parte al torneo.

LE POOL DELLE AZZURRE

POOL E: Tina/Anastasija (LAT), Scampoli/Bianchi (ITA), Shiba/Reika (JPN), Torres/Gutierrez (MEX).

POOL I: Gottardi/Orsi Toth (ITA), Donlin/Denbaurg (USA) Polley/Macdonald (AUS), Monkouse/Belanger (CAN).

