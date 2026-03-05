Baseball, "eBaseball: PRO SPIRIT” arriva su PlayStation 5 e Steam

TEAM EDIT

Gli utenti potranno creare franchigie originali e inedite, personalizzando liberamente divise, cappellini e identità della squadra, per dare forma a un club che li rispecchi.

Un sistema completo di modifica dell'aspetto dei giocatori offre personalizzazioni approfondite per ogni atleta del roster. È possibile regolare con precisione la posizione di battuta, modificare la posizione di lancio e il punto di rilascio della palla e configurare le routine di battuta di ogni giocatore in base allo stile che lo contraddistingue.

È anche possibile selezionare le celebrazioni dei fuoricampo, comprese le esibizioni davanti alla panchina, aggiungendo ulteriore personalità a ogni momento degno di nota.

Il modello del corpo dei personaggi presenta oltre 120 parametri regolabili, tra cui caratteristiche facciali dettagliate come occhi, muscolatura delle braccia e proporzioni complessive. Il risultato è un sistema di creazione altamente flessibile che consentirà ai giocatori di creare atleti davvero unici.