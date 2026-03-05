Baseball, "eBaseball: PRO SPIRIT” arriva su PlayStation 5 e Steam
© Ufficio Stampa
Konami Digital Entertainment, B.V. annuncia il lancio mondiale di eBaseball: PRO SPIRIT, il titolo free-to-play dedicato agli amanti del baseball è ora disponibile su PlayStation 5 e Steam. Con oltre 20 anni di esperienza alle spalle, eBaseball: PRO SPIRIT entra in una nuova era con un grido di battaglia che dice tutto: “Bring it on, World”. I giocatori potranno scendere sul diamante e mettere alla prova le proprie abilità in partite online competitive contro avversari da tutto il mondo; ogni lancio, ogni battuta e ogni giocata difensiva faranno la differenza.
Su Steam, il gioco supporta mouse e tastiera, per un gameplay intuitivo e controlli precisi sul monte di lancio, alla battuta e in campo. Che si tratti di lanciare una palla veloce o di effettuare un doppio gioco decisivo, i giocatori avranno a disposizione gli strumenti per dominare la partita.
Basato sul motore eBaseball di nuova generazione, eBaseball: PRO SPIRIT ricrea il calore e l'intensità di uno stadio gremito. Dal rumore della mazza al boato della folla, un'autentica atmosfera da stadio e una competizione di alto livello pensata per i veri appassionati di questo sport.
Modalità WORLD CHAMPIONSHIP
La modalità “WORLD CHAMPIONSHIP” invita i giocatori a competere in incontri online in tempo reale contro avversari provenienti da oltre 200 paesi e regioni di tutto il mondo.
Strutturato come una serie di tornei che si svolgono regolarmente, ogni evento ha le proprie regole. I giocatori dovranno formare la propria squadra entro un limite di investimento prestabilito e assemblare strategicamente un team di alto livello, selezionando da un elenco di 120 giocatori.
Le vittorie faranno scalare la classifica mondiale e sbloccheranno nuovi atleti, consentendo ai giocatori di migliorare costantemente il proprio roster. Con regole in continua evoluzione e avversari provenienti da tutto il mondo, la modalità WORLD CHAMPIONSHIP offrirà un percorso dinamico e basato sull'abilità, che vi condurrà verso la supremazia internazionale!
TEAM EDIT
Gli utenti potranno creare franchigie originali e inedite, personalizzando liberamente divise, cappellini e identità della squadra, per dare forma a un club che li rispecchi.
Un sistema completo di modifica dell'aspetto dei giocatori offre personalizzazioni approfondite per ogni atleta del roster. È possibile regolare con precisione la posizione di battuta, modificare la posizione di lancio e il punto di rilascio della palla e configurare le routine di battuta di ogni giocatore in base allo stile che lo contraddistingue.
È anche possibile selezionare le celebrazioni dei fuoricampo, comprese le esibizioni davanti alla panchina, aggiungendo ulteriore personalità a ogni momento degno di nota.
Il modello del corpo dei personaggi presenta oltre 120 parametri regolabili, tra cui caratteristiche facciali dettagliate come occhi, muscolatura delle braccia e proporzioni complessive. Il risultato è un sistema di creazione altamente flessibile che consentirà ai giocatori di creare atleti davvero unici.