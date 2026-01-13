Tennis: Berrettini domina Tien nel Kooyong Classic

Anche se non ci sono punti Atp in palio, la prima uscita stagionale di Matteo Berrettini è vincente nel risultato ed incoraggiante nella performance. Il romano ha sconfitto 6-2, 6-2 il campione delle Next Gen ATP Finals, Learner Tien, al Kooyong Classic, torneo esibizione che si gioca nell'impianto che ha ospitato l'Australian Open fino al 1987. In un'ora e sei minuti, Berrettini ha mostrato il meglio del suo tennis. Dominante al servizio, più potente negli scambi, non ha mai dato chance al mancino statunitense, mostrando fin da subito un livello di gioco molto alto. Berrettini promette così di essere uno dei giocatori più temuti tra le non teste di serie nel sorteggio del primo Slam della stagione, in programma giovedì nella notte italiana.