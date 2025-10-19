Logo SportMediaset

Tennis, Atp Vienna: Arnaldi supera le qualificazioni

19 Ott 2025 - 18:13

E' Jannik Sinner la prima testa di serie dell'"Erste Bank Open" di Vienna (veloce indoor - montepremi 2.736.875 euro), uno dei due ATP 500 in programma questa settimana. Il 24enne di Sesto Pusteria, n.2 del eankig, debutta contro il tedesco Daniel Altmaier, n.51 ATP, contro il quale è in vantaggio per 2-1 nel bilancio dei confronti diretti, il più recente giocato tre settimane fa al secondo turno del Masters 1000 di Shanghai. In tabellone anche Matteo Arnaldi, bravo a superare le qualificazioni. Il 24enne sanremese, n.74 del ranking e settima testa di serie delle 'quali', al primo turno ha sconfitto 6-4, 7-6(5) l'olandese Jesper De Jong (n.82 ATP), mentre al turno decisivo si è imposto per 7-6(5), 6-3 sull'australiano Tristan Schoolkate (n.96 ATP). Per il ligure è la seconda partecipazione al main draw di Vienna, dove vanta gli ottavi del 2023. 

