Golf: Usa vincono 11.a Presidents Cup di fila

Il capitano statunitense Brandt Snedeker non dovrà rimuginare sull'esito di questa Presidents Cup. È passato dal sentirsi in colpa per uno svantaggio di tre punti all'assistere al più netto trionfo domenicale nella storia del torneo da parte degli americani, che hanno così conquistato l'undicesima vittoria consecutiva. Dopo essere stati superati dagli avversari nei tre giorni di incontri a squadre a Medinah, gli americani hanno ribaltato due match singoli decisivi nelle seconde nove buche: uno grazie al due volte vincitore di major Collin Morikawa e l'altro per merito del ventunenne esordiente Jackson Koivun. Il finale è stato caratterizzato da un'ondata di risultati favorevoli agli USA. Il presidente Donald Trump era presente al tee della buca 1 all'avvio dei 12 incontri singoli e ha tenuto un discorso breve: "Sarà una partita di golf molto interessante", ha affermato. E lo è stata davvero, anche se l'esito è risultato fin troppo scontato. Gli americani hanno vinto nove dei 12 incontri singoli e pareggiato l'ultimo match sul campo — quando la Presidents Cup era ormai già assegnata — fissando il punteggio finale della vittoria sul 17-13.