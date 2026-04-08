Tennis: Atp Montecarlo, Sinner rinuncia al doppio con Bergs

08 Apr 2026 - 16:09
sinner bergs © Getty Images

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Niente doppio impegno per Jannik Sinner, domani, giovedì 9 aprile, giornata di ottavi di finale a Montecarlo. Come annunciato dal padre del suo compagno di doppio, Zizou Bergs, la coppia si è ritirata dal torneo come ha poi confermato il sito dell'Atp. Domani Sinner-Bergs avrebbero dovuto giocare contro l'argentino Guido Andreozzi e il francese Manuel Guinard, che avanzano direttamente ai quarti grazie al walkover sfidando la coppia composta dallo spagnolo Granollers e l'argentino Zeballos. Sia Sinner che Bergs saranno impegnati giovedì negli ottavi di finale del torneo di singolare, l'azzurro con il ceco Tomas Machac e il belga con il tedesco Alexander Zverev.

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