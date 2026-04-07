Basket, Eurolega: Valencia-EA7 Milano 102-96

L'EA7 Milano é a un passo dall'eliminazione in Eurolega. La sconfitta contro il Valencia (96-102) è l'ennesima sprecando un vantaggio in doppia cifra nella ripresa e permette agli spagnoli di qualificarsi per i playoff: la squadra di coach Poeta in appena 9' passa dal +14 (75-61) al -7 (83-90) e si arrende così alla rimonta. Una vittoria domani del Monaco contro l'Asvel sancirebbe invece l'esclusione di Milano dalla post season. Per l'Olimpia non bastano i 20 punti di Brooks, i 16 di LeDay e 14 di Shields; le canoniche difficoltà difensive degli esterni infatti permettono a Montero (25), Badio (20) e Taylor (16) di banchettare, con un buon supporto di Thompson (10 e 6 assist), il grande obiettivo in cabina di regia della prossima estate di Milano.