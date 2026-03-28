La Champions di Trissino e Bassano: i match con Barcellona e Sporting

Trissino e Hockey Bassano sono le due società che rappresentano il movimento italiano nella Champions League di hockey pista. I blucelesti hanno pareggiato 3-3 contro il Barcellona al PalaDante: vantaggio di Cocco, raddoppio di Gavioli in contropiede prima dei due gol catalani firmati da Alabart e Aragones. Trissino che torna avanti con il gol di Gioele Piccoli nel finale di primo tempo, a 15 secondi dalla conclusione del match il pari di Eloi Cervera per i blaugrana. Al PalaUbroker di Bassano del Grappa sconfitta 3-1 per i giallorossi contro lo Sporting Lisbona: vantaggio di Rafa Bessa, 2-0 di Facundo Navarro e tris firmato da Gonzalo Romero a inizio ripresa. A otto minuti dal 50’ il gol del Bassano firmato da Alberto Pozzato.