HOCKEY PISTA

La Champions di Trissino e Bassano: i match con Barcellona e Sporting

I gol dei match di hockey pista delle due compagini italiane

28 Mar 2026 - 15:19
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Trissino e Hockey Bassano sono le due società che rappresentano il movimento italiano nella Champions League di hockey pista. I blucelesti hanno pareggiato 3-3 contro il Barcellona al PalaDante: vantaggio di Cocco, raddoppio di Gavioli in contropiede prima dei due gol catalani firmati da Alabart e Aragones. Trissino che torna avanti con il gol di Gioele Piccoli nel finale di primo tempo, a 15 secondi dalla conclusione del match il pari di Eloi Cervera per i blaugrana. Al PalaUbroker di Bassano del Grappa sconfitta 3-1 per i giallorossi contro lo Sporting Lisbona: vantaggio di Rafa Bessa, 2-0 di Facundo Navarro e tris firmato da Gonzalo Romero a inizio ripresa. A otto minuti dal 50’ il gol del Bassano firmato da Alberto Pozzato.

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