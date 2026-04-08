Berrettini, la vittoria su Medvedev e poi... le scuse: "Scusa Carlo Verdone"

Crisi di nervi di Medvedev nel match contro Berrettini: ecco lo sua furia a Montecarlo
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"Scusa Carlo Verdone!". Matteo Berrettini stravince a Montecarlo il suo match contro Daniil Medvedev travolgendo il numero 10 del mondo con un doppio 6-0 e poi si scusa con l'attore italiano per aver battuto il suo giocatore preferito. L'amicizia tra Carlo Verdone e il tennista russo è diventata infatti virale negli ultimi giorni, dopo che l'attore romano ha raccontato i dettagli del loro rapporto durante una puntata del podcast Supernova condotto da Alessandro Cattelan. Nel dettaglio l'attore, che ha dichiarato di scambiarsi regolarmente messaggi con il tennista prima di ogni sua partita per incoraggiarlo, ha rivelato di essere un grande fan di Medvedev, affascinato dal suo "tennis sbilenco" e fuori dagli schemi. I due si sono incontrati a Roma, dove Medvedev gli ha regalato una sua maglietta autografata con una dedica speciale. Il tennista ha ricambiato pubblicamente la stima, definendo Verdone "fantastico" e inviandogli auguri personalizzati in occasione del suo compleanno.
Berrettini poi ha spiegato meglio: "So che Carlo è un mio tifoso, ma Medvedev è il suo giocatore preferito e quindi non so oggi per chi abbia tifato. Per questo motivo gli ho chiesto scusa...".
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"È una delle mie migliori prestazioni in carriera, contro un giocatore fastidioso come Medvedev, che ha fatto fatica e si vedeva era alla prima partita sulla terra. Ho sofferto un po' nel primo game, ma non mi aspettavo di vincere così. Ho cercato di restare concentrato, di spingere sempre, senza pensare a cosa accadeva di là". Così Matteo Berrettini commenta la netta vittoria contro Daniil Medvedev nel secondo turno del torneo Atp Masters 1000 di Montecarlo. "Sono contento di come ho tenuto la concentrazione, bene così", ha aggiunto. Parlando ancora della partita, Berrettini ha sottolineato: "So benissimo che le cose possono cambiare da un momento all'altro, all'inizio del secondo aveva servito con le palle nuove ma sono stato bravo a brekkarlo e poi mi sono rilassato. La realtà è che io ho bisogno di match come questi, ho bisogno di un po' di tempo per ritrovare confidenza e fiducia". "Andare avanti nel torneo? Certo, chi non lo spera", ha concluso Berrettini.
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