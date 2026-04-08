Berrettini, la vittoria su Medvedev e poi... le scuse: "Scusa Carlo Verdone"

"È una delle mie migliori prestazioni in carriera, contro un giocatore fastidioso come Medvedev, che ha fatto fatica e si vedeva era alla prima partita sulla terra. Ho sofferto un po' nel primo game, ma non mi aspettavo di vincere così. Ho cercato di restare concentrato, di spingere sempre, senza pensare a cosa accadeva di là". Così Matteo Berrettini commenta la netta vittoria contro Daniil Medvedev nel secondo turno del torneo Atp Masters 1000 di Montecarlo. "Sono contento di come ho tenuto la concentrazione, bene così", ha aggiunto. Parlando ancora della partita, Berrettini ha sottolineato: "So benissimo che le cose possono cambiare da un momento all'altro, all'inizio del secondo aveva servito con le palle nuove ma sono stato bravo a brekkarlo e poi mi sono rilassato. La realtà è che io ho bisogno di match come questi, ho bisogno di un po' di tempo per ritrovare confidenza e fiducia". "Andare avanti nel torneo? Certo, chi non lo spera", ha concluso Berrettini.