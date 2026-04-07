Pallanuoto: World cup, Settebello supera Usa 15-8

07 Apr 2026 - 22:19

Il Settebello supera 15-8 gli Stati Uniti nella seconda giornata della Division I della World Cup in corso ad Alessandropoli. Bella prova del mancino Eduardo Campopiano che, al debutto in una competizione internazionale con l'Italia, realizza una tripletta. Tre reti, due su rigore, anche per Filippo Ferrero. Seconda vittoria per gli azzurri del ct Alessandro Campagna che lunedì avevano superato 12-10 la Spagna campione del mondo e detentrice della World Cup. L'Italia guida il girone B con 6 punti, tre in più della Spagna e della Croazia. Mercoledì alle 14:30 la partita contro i croati vale il primo posto e l'accesso alla fase finale della competizione in programma a Sydney dal 22 al 26 luglio. Triplo botta e risposta in apertura con due recchelini sugli scudi: Cassia per l'Italia e Irving per gli Stati Uniti. Di Ferrero su rigore il 4-3 che chiude la prima frazione. Nel secondo tempo gli azzurri piazzano un parziale di 3-0 che orienta il match. Sull'assist di Balzarini, Alesiani finalizza la controfuga con un pallonetto (5-3); un buon giro palla sull'uomo in più è concluso in rete da Campopiano (6-3) che poi si ripete in extraplayer dopo una serie di finte per il 7-3 a metà gara. Nel terzo periodo Del Lungo rileva Nicosia tra i pali. Avanti 12-7 ad otto minuti dal termine, le reti dei bresciani Balzarini, Guerrato e Ferrero proiettano il Settebello sul 15-7, massimo vantaggio. Dello statunitense Ohl l'ultima rete del match che fissa sul 15-8 il risultato finale.

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