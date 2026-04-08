Nba: Lakers anche senza LeBron James, a riposo in ko contro Oklahoma

Piove sul bagnato per i Los Angeles Lakers, che già privi di Luka Doncic a Austin Reaves nella pesante sconfitta contro gli Oklahoma City Thunder hanno tenuto a riposo LeBron James per riposare il piede sinistro infortunato. I Lakers, campioni della Pacific Division, sono già privi di Doncic e Austin Reaves, entrambi fuori per almeno il resto della stagione regolare a causa di gravi infortuni. Il quarantunenne James ha sofferto di artrite e fastidio al piede sinistro per gran parte della stagione regolare, e occasionalmente ha saltato delle partite per riposare. I problemi di infortuni dei Lakers nell'ultima settimana hanno seriamente compromesso le loro speranze di essere in lizza per il titolo nella prima stagione completa di Doncic con la squadra.