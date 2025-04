Tennis, Atp Madrid: 5 italiani in campo, Arnaldi sfida Djokovic

C'è Novak Djokovic sul cammino di Matteo Arnaldi al Masters 1000 di Madrid. Reduce dalla sofferta vittoria all'esordio con Borna Coric, il ligure affronterà per la prima volta in carriera l'ex n. 1 al mondo non prima delle 15.30 sul Manolo Santana Stadium. Questi gli altri match di giornata:

Etcheverry (Arg) vs [11] MUSETTI (Ita) - ore 11 sull'Arantxa Sanchez

[6] De Minaur (Aus) vs SONEGO (Ita) - 2° match dalle 11 sul Manolo Santana

Giron (Usa) vs [30] BERRETTINI (Ita) - 4° match dalle 11 sul Campo 4

[16] Tiafoe (Usa) vs DARDERI (Ita) - 5° match dalle 11 sullo Stadium 3