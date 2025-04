Golf: Lpga Tour, Moresco al Black Desert Championship

A Ivins, nell'Utah, si disputa la prima edizione del Black Desert Championship presented by Greater Zion con la partecipazione di 144 concorrenti e un montepremi di 3.000.000 di dollari (prima moneta di 450.000). Sul percorso del Black Desert Resort dal 1° al 4 maggio, nella decima gara in calendario sul LPGA Tour, sarà presente l'azzurra Benedetta Moresco. In campo quattro delle giocatrici nella top ten della classifica mondiale: la cinese Ruoning Yin (n. 4), Lilia Vu (n. 5), la coreana Hyo Joo Kim (n. 7) e la giapponese Ayaka Furue (n. 9). Si sono prese un turno di riposo dopo il The Chevron Championship, primo Major stagionale femminile, le prime tre, nell'ordine Nelly Korda, la thailandese Jeeno Thitikul e la neozelandese Lydia Ko, peraltro rimaste deluse dall'esito per loro poco lusinghiero. Malgrado le defezioni il field sarà di qualità. È attesa alla prova la giapponese Mao Saigo, che il Major lo ha vinto, mentre Lindy Duncan, la thailandese Ariya Jutanugarn e le citate Ruoning Yin e Hyo Joo Kim, tutte sconfitte dalla nipponica al playoff in Texas, dovranno dimostrare che non hanno sofferto conseguenze dal punto di vista morale. Da seguire anche altre partecipanti che sono entro le venti del Rolex Ranking, quali l'inglese Charley Hull, le coreane Haeran Ryu e Amy Young e le giapponesi Rio Takeda e Miyu Yamashita. Altre possibili protagoniste Sarah Schmelzel, Megan Khang, la coreana A Lim Kim, la thailandese Pajaree Anannarukarn e la svedese Ingrid Lindblad, che da poco ha siglato il primo titolo sul circuito.