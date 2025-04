Canottaggio, le stelle del Beach Sprint in gara a Lazise per la seconda tappa del Trofeo Filippi

Dopo la gara inaugurale a Mondello di fine marzo, le acque e la spiaggia del lago di Garda, sotto l’egida organizzativa della Canottieri Bardolino, sarà protagonista con le sfide nelle specialità parte del programma olimpico di Los Angeles, singoli e doppio misto, non solo a livello assoluto ma anche Under 19.Saranno in gara 234 equipaggi per un totale di 245 atleti ed atlete in gara, in rappresentanza di 56 sodalizi da tutta Italia, da Austria, Croazia, Danimarca, Egitto, Germania, Lettonia, Lituania, Portogallo, Principato di Monaco, Slovenia, Svizzera e Svezia.