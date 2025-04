Softball, trovata morta Alice Morelli: aveva 23 anni

Morelli era passata dal New Bologna Softball alle Blue Girls nel 2017, facendo la trafila dalle giovanili sino alla seconda squadra e alla promozione in A1. Veronica Casella, head cocah di Blue Girls, ha appreso con dolore la notizia della morte della 23enne: "Era contenta nonostante avesse meno spazio in prima squadra, poi questa terribile notizia. L'ho saputo prima della fine dell'allenamento di giovedì sera, ho voluto dirlo io alle ragazze perché non volevo venissero a saperlo magari in altri modi. Shock fortissimo, Alice era una di noi".