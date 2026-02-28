Snowboard: super Bormolini a Krynica, vittoria e primato in coppa

Vittoria e primato in coppa del mondo. Maurizio Bormolini si prende tutto imponendosi nella prova del PGS maschile di snowboard a Krynica: in Polonia l'azzurro, al terzo sigillo stagionale dopo quelli di Bad Gastein e Mylin, ha dominato fin dalle qualificazioni, dove ha realizzato il miglior tempo. E nella fase a eliminazione diretta ha battuto Benjamin Karl, Dario Caviezel, e Arnaud Gaudet, fino ad arrivare alla big final in cui ha preceduto di 71 centesimi il coreano Sangho Lee. Nei quarti di finale si era fermato invece Roland Fischnaller, mentre agli ottavi Aaron March, Mirko Felicetti, Daniele Bagozza e Tommy Rabanser. "Sono partito con un obiettivo chiaro del successo - ha affermato Bormolini -, visto che non ero riuscito a farlo all'Olimpiade, dedico questa vittoria a mia figlia Vittoria nata pochi giorni prima di Milano Cortina, alla mia fidanzata e a tutta la mia famiglia". Con questo successo il valtellinese balza in vetta alla classifica generale di parallelo con 620 punti, scavalcando March che non va oltre i 557 punti. Bormolini guida sia la graduatoria di gigante con 488 punti che quella di PSL, quando mancano cinque gare al termine della stagione.