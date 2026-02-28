Snowboard: super Bormolini a Krynica, vittoria e primato in coppa

28 Feb 2026 - 18:14

Vittoria e primato in coppa del mondo. Maurizio Bormolini si prende tutto imponendosi nella prova del PGS maschile di snowboard a Krynica: in Polonia l'azzurro, al terzo sigillo stagionale dopo quelli di Bad Gastein e Mylin, ha dominato fin dalle qualificazioni, dove ha realizzato il miglior tempo. E nella fase a eliminazione diretta ha battuto Benjamin Karl, Dario Caviezel, e Arnaud Gaudet, fino ad arrivare alla big final in cui ha preceduto di 71 centesimi il coreano Sangho Lee. Nei quarti di finale si era fermato invece Roland Fischnaller, mentre agli ottavi Aaron March, Mirko Felicetti, Daniele Bagozza e Tommy Rabanser. "Sono partito con un obiettivo chiaro del successo - ha affermato Bormolini -, visto che non ero riuscito a farlo all'Olimpiade, dedico questa vittoria a mia figlia Vittoria nata pochi giorni prima di Milano Cortina, alla mia fidanzata e a tutta la mia famiglia". Con questo successo il valtellinese balza in vetta alla classifica generale di parallelo con 620 punti, scavalcando March che non va oltre i 557 punti. Bormolini guida sia la graduatoria di gigante con 488 punti che quella di PSL, quando mancano cinque gare al termine della stagione.

videovideo

Ultimi video

00:59
DICH TG BRIGNONE CASA ITALIA 15/2 DICH

Brignone: "Vivo qui e ora, voglio godermi tutto questo e non penso troppo al futuro"

00:25
MCH BORMOLINI VINCE IN SNOW 28/2 MCH

Bormolini vince a Krynica e balza in vetta alla Coppa del Mondo

01:10
SuperG donne ad Andorra

SuperG donne ad Andorra

04:37
L'altra Olimpiade

L'altra Olimpiade:"i giochi con il sorriso

01:26
Doha, Sinner fuori

Doha, Sinner fuori

01:21
Sinner ai quarti a Doha

Sinner ai quarti a Doha

01:31
DICH BASSINO 18/2 DICH

Bassino: "Contenta di aver abbracciato Federica. A fine stagione proverò a mettere gli sci"

01:40
DICH TGCOM STAFFETTA DICH

Gli azzurri d'oro del pattinaggio: "Un miracolo per noi, non abbiamo una pista d'allenamento"

02:45

Jacobs-Camossi: "Il ritorno insieme? Grazie a una cena a Tokyo: ci siamo detti tutto in faccia"

01:29

Jacobs: "Olimpiadi 2028? Non è un sogno, vi prometto che…"

01:41
K2 la gloria e il segreto

K2 la gloria e il segreto

01:38
Sinner vince a Doha

Sinner vince a Doha

02:40
MCH TENNIS DOHA SINNER BATTE MACHAC MCH

Atp Doha, Sinner riparte con una vittoria

01:13
costatreno

L'impresa di Dario Costa: atterra e decolla da un treno in corsa

01:59
Big match a Perugia

Big match a Perugia

00:59
DICH TG BRIGNONE CASA ITALIA 15/2 DICH

Brignone: "Vivo qui e ora, voglio godermi tutto questo e non penso troppo al futuro"

I più visti di Altri Sport

DICH TG BRIGNONE CASA ITALIA 15/2 DICH

Brignone: "Vivo qui e ora, voglio godermi tutto questo e non penso troppo al futuro"

Ablazione cardiaca per Giacomel dopo il malore: tra due settimane nuovi accertamenti

Conor McGregor si è disintossicato: "Ho visto la mia morte. Gesù mi ha salvato, sono guarito"

Per Scardina "encefalogramma ottimo", a giorni atteso il risveglio

Scardina in lieve miglioramento: respira in modo autonomo, diminuiti i sedativi

L'altra Olimpiade

L'altra Olimpiade:"i giochi con il sorriso

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
18:14
Snowboard: super Bormolini a Krynica, vittoria e primato in coppa
16:13
Tennis: Atp Dubai, titolo a Medvedev grazie a forfait Griekspoor
15:59
Volley, Piazza (ct dell'Iran): "Vedo il terrore della gente"
15:43
Tennis: Sonego e Cocciaretto forfait ad Indian Wells
13:14
Slittino: Verena Hofer è terza nel singolo femminile a St. Moritz