Tuffi, Red Bull Cliff Diving: storica doppietta Usa a St. Petersburg, cresce l’attesa per Polignano

Dopo l’esordio tra le scogliere di Bali, la Red Bull Cliff Diving World Series 2026 ha scritto un nuovo capitolo a St. Petersburg, in Florida, seconda tappa della stagione e prima volta assoluta del circuito nel Sunshine State. Una gara ad alta tensione, davanti a 50.000 spettatori tra terra e acqua, che ha acceso la corsa al King Kahekili Trophy e aperto il percorso verso l’Europa, dove il calendario farà tappa prima a Copenhagen e Mostar, per poi arrivare in Italia, a Polignano a Mare, dal 25 al 27 settembre.