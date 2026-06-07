Domenica a tinte azzurre: dalla MotoGp all'Italia, gli orari da segnare

Si parte alle 14 con Marco Bezzecchi, leader del Mondiale di MotoGp, che in Ungheria che dovrà vedersela soprattutto contro Marc Marquez, che sembra il più in palla a Budapest. Alle 15 la Formula 1 vede Kimi Antonelli, primo nella classifica pilota di F1, partire dalla pole position a Montecarlo anche se Verstappen e Hamilton premono. Da capire se le Ferrari (Leclerc quarto) riusciranno a migliorarsi e insidiare Mercedes e Red Bull.