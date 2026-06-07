Domenica a tinte azzurre: dalla MotoGp all'Italia, gli orari da segnare

07 Giu 2026 - 09:19
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Silvio Baldini © italyphotopress

Silvio Baldini © italyphotopress

Bezzecchi, Antonelli, Cobolli e l'Italia del calcio: rigorosamente in ordine cronologico, oggi quattro appuntamenti per una domenica tutta azzurra.

Si parte alle 14 con Marco Bezzecchi, leader del Mondiale di MotoGp, che in Ungheria che dovrà vedersela soprattutto contro Marc Marquez, che sembra il più in palla a Budapest. Alle 15 la Formula 1 vede Kimi Antonelli, primo nella classifica pilota di F1, partire dalla pole position a Montecarlo anche se Verstappen e Hamilton premono. Da capire se le Ferrari (Leclerc quarto) riusciranno a migliorarsi e insidiare Mercedes e Red Bull.

Alla stessa ora grandissima occasione per Flavio Cobolli che, a partire dalle 15, sfiderà Zverev nella finale del Roland Garros: il sogno e la speranza è di vedere di nuovo un italiano vincere esattamente 50 anni dopo Adriano Panatta. Alle 21 c'è poi Grecia-Italia, ultima partita di Baldini come ct ad interim, che chiude - purtroppo in anticipo visto che non saremo ai Mondiali - la stagione del calcio azzurro.

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