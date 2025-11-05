Tennis, Atp Atene: Musetti batte Wawrinka in rimonta, il sogno Finals è ancora vivo

© Getty Images
Vittoria in rimonta per Lorenzo Musetti agli ottavi di finale del torneo Atp 250 di Atene, in corso sui campi in cemento della capitale greca. Il tennista azzurro ha superato in tre set (6-4, 6-7, 4-6) lo svizzero Stan Wawrinka in poco meno di due ore e mezza di gioco. Musetti, al momento nono nella classifica mondiale, per sperare di accedere alle Atp Finals di Torino a cui partecipano gli otto tennisti più forti, dovrebbe di vincere il torneo greco per scavalcare in classifica Felix Auger Aliassime.