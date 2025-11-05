Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Tennis, Atp Atene: Musetti batte Wawrinka in rimonta, il sogno Finals è ancora vivo

05 Nov 2025 - 22:15
© Getty Images

© Getty Images

Vittoria in rimonta per Lorenzo Musetti agli ottavi di finale del torneo Atp 250 di Atene, in corso sui campi in cemento della capitale greca. Il tennista azzurro ha superato in tre set (6-4, 6-7, 4-6) lo svizzero Stan Wawrinka in poco meno di due ore e mezza di gioco. Musetti, al momento nono nella classifica mondiale, per sperare di accedere alle Atp Finals di Torino a cui partecipano gli otto tennisti più forti, dovrebbe di vincere il torneo greco per scavalcare in classifica Felix Auger Aliassime.

Ultimi video

00:31
DICH ABODI SU SINNER AI COLLARI D'ORO 3/11 DICH

Abodi: "Sinner? Noi saremo con lui nella buona e nella cattiva sorte"

00:37
MCH SINNER CIRIO A TORINO MCH

Sinner a Torino: il benvenuto del presidente della Regione Piemonte Cirio"

01:28
MCH DJOKOVIC IN LACRIME MCH

Djokovic in lacrime nel ricordo di Nikola Pilic suo primo coach

00:27
PROMO TV TAF 11 - THE ART OF FIGHTING 05/11 SRV

The Art of Fighting: 8 novembre ore 23.30 sul 20, la boxe italiana come non l'avete mai vista

01:25
Sinner verso le Finals

Sinner verso le Finals

00:28
La grande boxe torna su Mediaset sabato 8 novembre

La grande boxe torna su Mediaset sabato 8 novembre

00:49
MCH SINNER A CANDIOLO 4/11 MCH

Sinner visita l'Istituto Oncologico di Candiolo

01:11
TAF 11 - Paparo-Ionescu: il titolo italiano dei pesi superpiuma è show garantito

TAF 11 - Paparo-Ionescu: il titolo italiano dei pesi superpiuma è show garantito

00:57
TAF 11 - El Maghraby contro De Lellis per il titolo italiano dei pesi medio massimi

TAF 11 - El Maghraby contro De Lellis per il titolo italiano dei pesi medio massimi

01:00
TAF 11 - La leggenda Morello cerca il titolo EBU Silver: "Sogno l'Europa"

TAF 11 - La leggenda Morello cerca il titolo EBU Silver: "Sogno l'Europa"

01:51
Edo Germani: "TAF sta cambiando le regole del gioco? Sogno di essere leader in Europa"

Edo Germani: "TAF sta cambiando le regole del gioco? Sogno di essere leader in Europa"

01:59
DICH ALESSIA IEZZI MASSIMO FABBRIZI 3/11 DICH

Le emozioni per il Collare d'oro. Il sogno olimpico di Alessia Iezzi e Massimo Fabbrizi

03:42
DICH DAVIDE BRIGNONE AI COLLARI D'ORO 3/11 DICH

Davide Brignone: "Federica sta bene, l'ago della bilancia sarà il dolore"

01:17
DICH ALBERTO AMODEO AI COLLARI D'ORO 3/11 DICH

Amodeo: "Importante è riuscire a essere la versione migliore di se stessi"

01:46
DICH FLORA TABANELLI AI COLLARI D'ORO 3/11 DICH

Flora Tabanelli: "Ho la grinta per iniziare una nuova stagione e arrivare al top"

00:31
DICH ABODI SU SINNER AI COLLARI D'ORO 3/11 DICH

Abodi: "Sinner? Noi saremo con lui nella buona e nella cattiva sorte"

I più visti di Altri Sport

DICH SINNER MASTERS 1000 PARIGI DICH

Sinner: "Contento del mio gioco a Parigi, ora vediamo a Torino"

Dodgers campioni di Mlb: a Los Angeles si scatena la festa

DICH BUONFIGLIO AI COLLARI D'ORO 3/11 DICH

Buonfiglio: "I portabandiera? Il 22 dicembre andiamo dal presidente della Repubblica"

DICH VELASCO

Velasco: "Sinner non va in Davis? Non sono nessuno per giudicarlo"

MCH SINNER A CANDIOLO 4/11 MCH

Sinner visita l'Istituto Oncologico di Candiolo

Sinner verso le Finals

Sinner verso le Finals

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
23:04
Comune di Pisa, 1063AD e Trio Events insieme per la XXVI Maratona e Mezza Maratona
22:15
Tennis, Atp Atene: Musetti batte Wawrinka in rimonta, il sogno Finals è ancora vivo
22:09
Tennis: Venus Williams non si ferma, a 45 anni all'Atp Auckland
21:29
Golf, McIlroy guida i Play-Offs del DP World Tour ad Abu Dhabi
20:05
Sci: slalomisti in allenamento a Sölden tra il 6 e il 10 novembre