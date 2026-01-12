Logo SportMediaset

Tennis: Atp Adelaide, Vavassori accede al main draw

12 Gen 2026 - 13:23

Andrea Vavassori si è qualificato per il main draw in singolare all'Adelaide International, ATP 250 sul duro al Memorial Drive Tennis Center (montepremi 700.045 dollari) in programma dal 12 al 17 gennaio. Sarà di scena anche in doppio con Simone Bolelli: i due azzurri proveranno a confermare il titolo vinto qui l'anno scorso. In singolare il torinese, numero 336 del ranking, ha superato le qualificazioni battendo al turno decisivo 6-2 6-3 l'argentino Thiago Agustin Tirante (103) forte del 70% di punti vinti al servizio con la prima e del 68% con la seconda e di un rendimento migliore in risposta. Vavassori ha chiuso il match con 11 punti vinti su 17 discese a rete, 14 vincenti contro i 17 dell'argentino e 11 gratuiti in meno (17 a 28), come emerge dai dati Atp. L'azzurro aveva vinto entrambi i precedenti confronti diretti, nel 2023, nei Challenger di Santiago e Vina del Mar, sempre sulla terra battuta. Vavassori debutterà contro il canadese Gabriel Diallo (41 ATP), che non ha mai affrontato in carriera. Chi vince se la vedrà al secondo turno con il greco Stefanos Tsitsipas (33) o l'australiano Aleksandar Vukic (83), che ha eliminato Luca Nardi al primo turno delle qualificazioni. In doppio Vavassori e Bolelli, primi italiani arrivati in semifinale in doppio alle Nitto Atp Finals, sono teste di serie numero 6 e inizieranno direttamente agli ottavi il loro percorso nel torneo. 

