Milano-Cortina, a Milano la Salomon New Shapers Run 2026

12 Gen 2026 - 15:26

Salomon, Premium Partner dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, presenta Salomon New Shapers Milano 2026: la corsa non competitiva di 10 chilometri che il prossimo 21 febbraio 2026 animerà il centro di Milano durante lo svolgimento dei Giochi Olimpici Invernali. L'evento, informa una nota, è promosso da Fondazione Milano Cortina 2026 e patrocinato dal Comune di Milano e rappresenta un'iniziativa senza precedenti: per la prima volta, una corsa urbana aperta al pubblico si svolgerà nel cuore della città durante il periodo dei Giochi Olimpici Invernali. Un'occasione straordinaria che permetterà a 10.000 persone di vivere la città e lo spirito unico dei Giochi Olimpici Invernali da protagonisti. "Salomon New Shapers Milano 2026 incarna lo spirito che vogliamo che questi Giochi Olimpici Invernali lascino in eredità: una città viva, aperta, partecipativa", dichiara Martina Riva, Assessore allo Sport, Turismo e Politiche Giovanili del Comune di Milano. "Portare 10.000 persone a correre per le strade di Milano durante le celebrazioni Olimpiche significa trasformare i Giochi Olimpici Invernali in un'esperienza condivisa: non solo qualcosa da guardare ma qualcosa da vivere. Milano è orgogliosa di essere un luogo in cui lo sport diventa uno strumento di inclusione, innovazione e comunità, e in cui ogni cittadino può sentirsi parte del percorso Olimpico".

"Vedere migliaia di persone correre per le vie di Milano nel segno dello sport durante i Giochi Invernali sarà un'esperienza unica e magica", aggiunge Nevio Devidé, Chief Revenue Officer Fondazione Milano Cortina 2026. "Sapere che tutto questo accadrà quale ulteriore celebrazione dei significati di Milano Cortina 2026 è un'emozione e una soddisfazione immensa. Avere al nostro fianco un partner come Salomon, già legato ai Giochi, ci riempie d'orgoglio. Grazie a un forte spirito di squadra, abbiamo realizzato insieme progetti memorabili negli anni e sono certo che anche questo lo sarà".

La Salomon New Shapers Milano 2026 sarà una 10km non competitiva, pensata per condividere il piacere del movimento. Un percorso urbano - il cui tracciato ufficiale sarà rivelato a breve - guiderà i runner attraverso alcuni luoghi iconici della città di Milano.

"La NewShapers Run è il culmine di anni di lavoro e visione: un sogno che si realizza per far vivere a tutti - e a ognuno - il modo in cui SALOMON immagina lo sport: libero, inclusivo, condiviso. Non contano i cronometri, conta l'energia collettiva che muove le persone e genera impatto reale", dichiara Ilaria Cestonaro, Marketing Manager Salomon Italia.

Lungo il percorso, momenti di intrattenimento e attivazioni accompagneranno i partecipanti, contribuendo a creare un'atmosfera dinamica e coinvolgente. Ogni iscritto indosserà la t-shirt "Salomon NewShapers - Milano 2026", simbolo di appartenenza a un evento unico che si distingue per una visione dello sport aperta, inclusiva e condivisa. Un linguaggio che riflette i valori di Salomon - autenticità, inclusione, piacere del movimento e spirito di comunità - in piena coerenza con quelli olimpici.

La corsa porta il nome "New Shapers" perché nasce per celebrare tutte le persone che contribuiscono a dare forma al futuro, dentro e fuori lo sport. Non solo atleti, ma anche la gente comune che, con passione e impegno quotidiano, rende possibili le grandi imprese. Sono gli Shapers che influenzano lo sport, la cultura e la società: gli atleti che si spingono oltre i propri limiti, gli allenatori che accompagnano ogni progresso, i volontari che dedicano tempo ed energie, ma anche i progettisti, i creativi, gli organizzatori, i fan e i cittadini che, spesso lontano dai riflettori, contribuiscono alla riuscita dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali e al loro impatto sulla collettività. Persone che non si limitano ad assistere al cambiamento, ma ne diventano parte attiva.

Dietro ogni medaglia, ogni innovazione, ogni progresso ci sono loro: una collettività che traccia nuove strade - nella neve e non solo - spinta dal desiderio di generare un impatto positivo. Non si definiscono per ciò che fanno, ma per ciò che muovono, per il futuro a cui contribuiscono, visibilmente o silenziosamente. I Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali rappresentano il loro palcoscenico naturale, e Salomon New Shapers Milano 2026 amplifica la loro voce, offrendo a tutti l'opportunità di unirsi a questa community in continua evoluzione.

La corsa prende vita a Milano, un luogo che unisce innovazione, sport e cultura, diventando il palcoscenico ideale per gli Shapers. Qui movimento, creatività e partecipazione collettiva si incontrano, offrendo a tutti l'opportunità di vivere emozioni uniche e condivise. È un ambiente che stimola l'esplorazione, dove ogni passo diventa occasione di scoperta e interazione, e dove le community celebrano il piacere del movimento più che la competizione. In questa cornice, gli Shapers possono esprimere pienamente la loro energia, dando vita a un'esperienza che unisce sport, creatività e partecipazione collettiva.

Le iscrizioni sono aperte sul sito salomonnewshapersrun2026.it. I posti disponibili sono 10.000. Ad attendere i partecipanti saranno un percorso esclusivo, la t-shirt ufficiale dell'evento e un'esperienza pensata per rendere i Giochi Olimpici Invernali un patrimonio condiviso e accessibile. 

