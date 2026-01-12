Milano-Cortina, a Milano la Salomon New Shapers Run 2026

Salomon, Premium Partner dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, presenta Salomon New Shapers Milano 2026: la corsa non competitiva di 10 chilometri che il prossimo 21 febbraio 2026 animerà il centro di Milano durante lo svolgimento dei Giochi Olimpici Invernali. L'evento, informa una nota, è promosso da Fondazione Milano Cortina 2026 e patrocinato dal Comune di Milano e rappresenta un'iniziativa senza precedenti: per la prima volta, una corsa urbana aperta al pubblico si svolgerà nel cuore della città durante il periodo dei Giochi Olimpici Invernali. Un'occasione straordinaria che permetterà a 10.000 persone di vivere la città e lo spirito unico dei Giochi Olimpici Invernali da protagonisti. "Salomon New Shapers Milano 2026 incarna lo spirito che vogliamo che questi Giochi Olimpici Invernali lascino in eredità: una città viva, aperta, partecipativa", dichiara Martina Riva, Assessore allo Sport, Turismo e Politiche Giovanili del Comune di Milano. "Portare 10.000 persone a correre per le strade di Milano durante le celebrazioni Olimpiche significa trasformare i Giochi Olimpici Invernali in un'esperienza condivisa: non solo qualcosa da guardare ma qualcosa da vivere. Milano è orgogliosa di essere un luogo in cui lo sport diventa uno strumento di inclusione, innovazione e comunità, e in cui ogni cittadino può sentirsi parte del percorso Olimpico".