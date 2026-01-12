Anche Crans-Montana fra le sedi della candidatura svizzera per i Giochi invernali 2038

Per la candidatura della Svizzera a ospitare i Giochi Olimpici invernali nel 2038, anche la città di Crans-Montana fra le sedi. Una possibilità che poteva già riguardare i Giochi 2026 della vicina Sion, che però poi perse il duello con Milano-Cortina per diventare teatro delle gare.
La città svizzera, dove nella notte di Capodanno è avvenuto il tragico incendio nel locale "Constellation" che ha causato 40 morti e 116 feriti, è stata selezionata per ospitare le gare di sci alpino. Sempre a Crans-Montana, i Campionati del mondo di sci alpino il prossimo anno e le gare di Coppa del Mondo tra tre settimane, in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina di febbraio.
Il piano per la candidatura svizzera prevede anche di utilizzare la pista di bob di St. Moritz, il salto con gli sci di Engelberg e il biathlon di Lenzerheide. Hockey su ghiaccio a Zurigo, Zugo e Lugano. Mentre Losanna, città sede del Cio, potrebbe ospiare la cerimonia d'apertura, il pattinaggio di figura e lo short track. Le prossime edizioni dei Giochi invernali si terranno nella Alpi francesi (2030) e a Salt-Lake City negli Stati Uniti (2034).