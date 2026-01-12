Anche Crans-Montana fra le sedi della candidatura svizzera per i Giochi invernali 2038

La città svizzera, dove nella notte di Capodanno è avvenuto il tragico incendio nel locale "Constellation" che ha causato 40 morti e 116 feriti, è stata selezionata per ospitare le gare di sci alpino. Sempre a Crans-Montana, i Campionati del mondo di sci alpino il prossimo anno e le gare di Coppa del Mondo tra tre settimane, in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina di febbraio.