Tennis, Anisimova e Keys qualificate alle Wta Finals

04 Ott 2025 - 15:29

La Wta ha annunciato che Amanda Anisimova e Madison Keys si sono qualificate per le Wta Finals di Riyadh. Restano dunque ancora tre posti da assegnare in singolare per il grande evento di fine stagione, in programma dal primo all'8 novembre. Già sicure, infatti, di un posto alle Finals anche Aryna Sabalenka, Iga Swiatek e Coco Gauff. Anisimova, che debutterà alle Wta Finals, ha vissuto la sua migliore stagione di sempre nel circuito. Ha festeggiato al Wta 1000 di Doha il suo titolo di maggior prestigio e ha raggiunto per la prima volta due finali Slam, a Wimbledon e allo US Open. Ha inoltre disputato la finale anche nella prima edizione del Wta 500 sull'erba del Queen's. Keys, qualificata in quanto campionessa Slam sicura di concludere la stagione in Top 20, tornerà alle Wta Finals per la seconda volta, la prima dal 2016. La statunitense ha iniziato la stagione con due trofei, al Wta 500 di Adelaide e all'Australian Open, dove ha festeggiato il suo primo titolo Slam. 

