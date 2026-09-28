Arti marziali: da 9 a 11/10 a Ostia campionati europei Wmo Muay Thai

Il gran galà The R.O.M.A. presenta cinque titoli (tra muay thai e kickboxing) tutti al femminile. Dal 9 all'11 ottobre al Palapellicone di Ostia andranno in scena i campionati europei Wmo di Muay Thai. La località lidense diventerà, per un weekend, la capitale europea degli sport da combattimento: attesi circa 300 atleti da 20 Paesi, tra Muay Thai, combattimenti Amateur, Pro-Am, Professionisti e "Krabi Krabong". Sabato sera 10 ottobre il gran galà "THE R.O.M.A." (l'acronimo sta per The Ring Of Martial Arts) con cinque titoli in palio tutti al femminile. Il culmine agonistico della manifestazione capitolina (preceduto, dalle 16 alle 20, dal Pro-Am Championships in tutte le categorie di peso, uomini e donne) saranno i cinque titoli (di cui quattro in ambito internazionale) in programma nella serata del 10 ottobre (parte centrale della programmazione del gran galà THE R.O.M.A. con tutte sfide al femminile). Il primo confronto assegnerà il "WMO European Title - Muay Thai" nella categoria 105 lbs, Mini Flyweight (-47,627 kg). A contenderselo saranno la 18enne campana Valentina Cancello. opposta all'esperta 33enne cipriota Sveta Pozidou. Una sfida internazionale che vedrà una delle più giovani protagoniste italiane misurarsi, per una cintura europea WMO, davanti al pubblico di casa. Cancello ha fatto il suo debutto, lo scorso 28 agosto al Lumpinee stadium di Bangkok (uno dei templi della muay thai), sul prestigioso palcoscenico di ONE Championship (la più importante promotion asiatica specializzata in combat sports), affrontando la thailandese Fahlab Nakhonsawan Sports School. Nonostante la sconfitta ai punti per decisione unanime, la giovane italiana ha mostrato personalità e grande maturità. L'azzurra ha trovato più volte il bersaglio con i pugni e con efficaci teep alti, mettendo più volte in difficoltà l'avversaria. Per la prossima rivale della cipriota Pozidou è stata un'esperienza di enorme valore internazionale, affrontata con atteggiamento da "veterana". Il secondo titolo internazionale sarà ancora "WMO Muay Thai", nella categoria Super Flyweight, pari a 115 libbre (-52,163 kg.). Sul ring salirà la 24enne torinese Giada Lo Verso (score record di 27 successi, 8 sconfitte e 1 pari), opposta alla 41enne tedesca, originaria di Berlino, Angelique "Noi" Haase (in carriera ha disputato 17 match vincendone 11).