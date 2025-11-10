Logo SportMediaset

Tennis: Alcaraz ripassa Sinner, divisi da 1050 punti

10 Nov 2025 - 10:01

Continua il botta e risposta tra Carlos Alcaraz, che da oggi torna numero 1 del ranking ATP, e Jannik Sinner, nuovamente scivolato al numero 2, il giorno dopo l'inizio delle Finals di fine anno a Torino, che decideranno chi dei due chiuderà l'anno in cima alla classifica. Né Sinner né Alcaraz hanno giocato la scorsa settimana, ma nello stesso periodo dell'anno scorso, Sinner ha dominato le ATP Finals. I 1.500 punti guadagnati allora gli sono stati decurtati oggi, facendolo scivolare dietro ad Alcaraz, che aveva pochi punti da difendere dopo la sconfitta nella fase a gironi dello scorso anno a Torino. Vittorioso sabato ad Atene, dove ha vinto il suo 101mo titolo nel circuito, Novak Djokovic è risalito di una posizione (4/o), alle spalle di Alexander Zverev (3/o). Anche Ben Shelton (5/o) ha guadagnato una posizione, raggiungendo il suo miglior ranking in carriera. Ha superato Taylor Fritz (-2, 6/o), penalizzato anche lui dalla detrazione dei punti dalle Finals dello scorso anno. Alexander Bublik, nonostante la sconfitta a Metz, ha guadagnato un'altra posizione ed é 11/o, miglior ranking in carriera. 

