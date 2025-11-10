Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Nba: scompare Lenny Wilkens, membro della Hall of Fame

10 Nov 2025 - 11:00

Lenny Wilkens, membro della Hall of Fame NBA sia come giocatore che come allenatore, è morto all'età di 88 anni, ha annunciato la sua famiglia. Playmaker, ha giocato 15 stagioni nel basket nordamericano, è stato nove volte All-Star e due volte ha vinto la classifica degli assist. Ha ricoperto il ruolo di giocatore-allenatore per quattro stagioni, tre con i Seattle SuperSonics e una con i Portland Trail Blazers, prima di intraprendere una brillante carriera da allenatore a tempo pieno. Wilkens ha guidato i SuperSonics al loro unico titolo NBA nel 1979. E' stato anche sulle panchine dei Cleveland Cavaliers, Atlanta Hawks, Toronto Raptors e New York Knicks durante una carriera durata dal 1969 al 2005. "Lenny Wilkens incarnava il meglio dell'NBA: un giocatore della Hall of Fame, un allenatore della Hall of Fame e uno degli ambasciatori più rispettati di questo sport", ha dichiarato il commissario NBA Adam Silver in una nota. "Tanto che quattro anni fa, Lenny ha ricevuto l'esclusivo riconoscimento di essere nominato tra i 75 più grandi giocatori e i 15 più grandi allenatori di tutti i tempi della lega", ha aggiunto. Le sue 2.487 partite da allenatore rappresentano un record NBA. Le 1.332 vittorie lo collocano al terzo posto dietro Gregg Popovich e Don Nelson.

Ultimi video

02:05
The Art of Fighting

The Art of Fighting

03:10
DICH JASMINE PAOLINI OTO 9(11 DICH

Paolini: "Una stagione positiva, con tanti cambiamenti"

00:39
Kogasso vince ai punti l'incontro contro Deslaurier

Kogasso vince ai punti l'incontro contro Deslaurier

00:46
Tutti pazzi per Paparo: Lazza, Rhove ed Hell Raton festeggiano il trionfo di "King Papachenko"

Tutti pazzi per Paparo: Lazza, Rhove ed Hell Raton festeggiano il trionfo di "King Papachenko"

00:57
Clemente Russo: "Pucci è stato il mio sparring, ma è durato 80 secondi. E non l'ho nemmeno toccato..."

Clemente Russo: "Pucci è stato il mio sparring, ma è durato 80 secondi. E non l'ho nemmeno toccato..."

17:46
Elmaghraby-De Lellis: l'incontro integrale

Elmaghraby-De Lellis: l'incontro integrale

01:20
Elmaghraby, colpo da fuoriclasse! Il gancio che vale il titolo di campione italiano

Elmaghraby, colpo da fuoriclasse! Il gancio che vale il titolo di campione italiano

01:02
MCH RALLY PORTOGALLO PORTA AURO MCH

Rally del Portogallo: vola la portiera nell'incidente della Hyundai

54:08
Morello-Vukshinaj: l'incontro integrale

Morello-Vukshinaj: l'incontro integrale

00:30
Morello, la carica del suo angolo: "È nostra, prendiamoci l'Europa"

Morello, la carica del suo angolo: "È nostra, prendiamoci l'Europa"

27:43
Paparo-Ionescu: l'incontro integrale

Paparo-Ionescu: l'incontro integrale

02:25:50
TAF 11 - The Art of Fighting

TAF 11 - The Art of Fighting

43:35
Kogasso-Deslauriers: l'incontro integrale

Kogasso-Deslauriers: l'incontro integrale

01:52
Morello trionfa anche contro Vukshinaj: è sua la cintura dei pesi medi

Morello trionfa anche contro Vukshinaj: è sua la cintura dei pesi medi

01:17
Chiusura Milano-Cortina

Chiusura Milano-Cortina

02:05
The Art of Fighting

The Art of Fighting

I più visti di Altri Sport

MCH BLUE CARPET TORINO SINNER

Bagno di folla per Sinner a Torino

DICH JASMINE PAOLINI OTO 9(11 DICH

Paolini: "Una stagione positiva, con tanti cambiamenti"

MCH BLUE CARPET TORINO ALCARAZ MCH

Sinner e Alcatraz a Torino scherzano con il trofeo

L'Italia fa ancora la storia! Battuta 26-19 l'Australia in Nations Series

DICH SINNER TORINO ATP FINALS DICH

Sinner: "E' importante finire bene. Torino speciale"

MCH BLUE CARPET TORINO ATP FINALS SINNER ALCARAZ MCH

Sinner e Alcatraz sul blue carpet dell'Atp Finals

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
12:33
Basket: l'arrivo di Mrsic non basta, Dinamo battuta dal Venezia
11:36
F1, Hamilton: "Un incubo" la prima stagione in Ferrari
11:00
Nba: scompare Lenny Wilkens, membro della Hall of Fame
10:01
Tennis: Alcaraz ripassa Sinner, divisi da 1050 punti
09:29
Nba: vince Golden State, cade Sacramento