Tennis: Alcaraz in partenza per Usa, a Cincinnati nuovo duello con Sinner

Appena un mese dopo aver perso la finale di Wimbledon contro Jannik Sinner, anche Carlos Alcaraz tornerà in azione questo fine settimana, quando debutterà al Masters 1000 di Cincinnati, previsto per sabato o domenica. Questo segna l'inizio dell'approccio del ventiduenne nativo di Murcia agli US Open, dove ha vinto il suo primo titolo del Grande Slam ma dove lo scorso anno ha perso al secondo turno da Van de Zandschulp. Secondo quanto riferisce As, Alcaraz partirà questa sera per gli Stati Uniti dopo un periodo di allenamenti al Real Sociedad Club de Campo de Murcia, a volte assistito da altri tennisti come Dani Mérida, per passare dalla stagione sull'erba a una nuova fase del calendario con i campi in cemento come focus. A Cincinnati, lo spagnolo ha vissuto come al solito i suoi alti e bassi. Finalista nel 2023, quando fu sconfitto da Novak Djokovic (5-7, 7-6, 7-6) in una combattuta finale per il titolo, l'anno scorso fu sorpreso da Monfils al suo esordio (4-6, 7-6, 6-4), in un ultimo terzo di stagione in cui i risultati non lo accompagnarono del tutto.