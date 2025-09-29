Tennis, Alcaraz avanza a Tokyo: in finale trova Taylor Fritz

Il percorso dell'incontro con Ruud non è stato lineare: nel primo set Alcaraz è apparso nervoso e discontinuo, concedendo cinque palle break che non è riuscito a sfruttare, e cedendo il parziale al norvegese. Ma nel secondo set ha cambiato ritmo, ottenendo un break decisivo e portandosi in parità. Nel set decisivo ha dovuto fronteggiare momenti di difficoltà, annullare palle break e spingere con il suo talento per chiudere l'incontro. Tra i momenti salienti, una volée in tuffo che ha fatto alzare il pubblico in piedi.