Tennis, a Seul bagno di folla anche per Alcaraz in vista della sfida con Sinner

Anche Carlos Alcaraz è arrivato a Seul, in vista del match esibizione contro Jannik Sinner, in programma sabato 10. Lo spagnolo é atterrato all’aeroporto della capitale coreana in mattinata e subito all'uscita dal gate é stato attorniato da decine di tifosi a caccia di autografi. "Con un caloroso benvenuto dai fan che hanno riempito la sala d'ingresso, Carlos Alcaraz è arrivato a Seul", il commento via social alle immagini della festa, sul sito del match, sponsorizzato dalla coreana Hyundai. Sinner era arrivato ieri, accolto da analogo entusiasmo.