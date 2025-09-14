Logo SportMediaset
Taekwondo: German Open, Simone Alessio argento ad Amburgo

14 Set 2025 - 23:25

L'Italia del taekwondo conquista due medaglie al German Open, prestigioso torneo G2 di ranking mondiale disputato ad Amburgo e tappa fondamentale di avvicinamento ai prossimi Mondiali in Cina: Simone Alessio, attuale numero uno del ranking olimpico, nella categoria -87 kg ha conquistato la medaglia d'argento; Matteo De Angelis nella +87 kg ha conquistato una meritata medaglia di bronzo. Partito dai quarti di finale, Alessio ha superato con autorevolezza i propri avversari fino all'atto conclusivo, dove si è arreso al norvegese Ordemann, atleta di grande esperienza. "Punto ad arrivare sempre sul gradino più alto del podio - ha detto Alessio al termine della finale - Questa volta non è andata come speravo ma è una tappa importante sulla strada verso i Mondiali, che restano il mio obiettivo principale della stagione. Da domani si ricomincia a lavorare per arrivare pronti all'appuntamento più importante". De Angelis dopo un cammino autorevole, si è fermato in semifinale contro l'iraniano Abolfazi Abbasipouya, già campione del mondo junior 2022. "Era la mia prima gara con le nuove regole ed è andata bene: sono contento della prestazione. Non pensavo di arrivare a medaglia anche perché ero reduce dall'influenza e le condizioni non erano ottimali. Spero di essere convocato per i Mondiali, altrimenti continuerò a lavorare sodo per le prossime sfide", ha spiegato De Angelis. Ad un passo dal podio anche Elisa Bertagnin (-46 kg), Anna Frassica (-53 kg), Ilenia Elisabetta Matonti (-53 kg), Giulia Maggiore (-67 kg) e Andrea Conti (-54 kg), tutti eliminati ai quarti di finale. Il German Open 2025 è stato anche il banco di prova scelto da World Taekwondo per l'introduzione del nuovo regolamento, che prevede un sistema di punteggio semplificato, l'utilizzo dei sensori per i colpi di pugno e nuove disposizioni disciplinari. Un'occasione che ha permesso agli azzurri di misurarsi subito con le novità in un contesto di altissimo livello internazionale.

