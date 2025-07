Taekwondo, dieci azzurri al Festival Olimpico Gioventù Europea

Il taekwondo italiano sarà protagonista all'European Youth Olympic Festival 2025, il Festival Olimpico della Gioventù Europea, evento multisportivo organizzato dal Comitato Olimpico Europeo e dedicato ai giovani talenti tra i 14 e i 18 anni. La manifestazione in programma dal 23 al 25 luglio vedrà la partecipazione di circa 4000 atleti provenienti da 48 Paesi europei. In programma 15 discipline sportive, tra cui, per la prima volta, il taekwondo, che debutta ufficialmente nell'edizione estiva in Macedonia del Nord. Le gare si svolgeranno presso la Faculty for Physical Education, Sport and Health di Skopje, mentre alcune competizioni si terranno anche a Kumanovo e Osijek. Domani la cerimonia d'apertura con Gabriele Rosato, in gara nei -73 kg, che guiderà la delegazione azzurra come portabandiera. Per l'Italia dieci gli azzurrini in gara: Nicolò Sevagian (-48 kg), Touiar Abdelrrman (-55 kg), Hamza Laantri (-63 kg), Gabriele Rosato (-73 kg, portabandiera della delegazione italiana), Francesco Destino (+73 kg), Virginia Lampis (-44 kg), Ludovica Fugazza (-49 kg), Anna Frassica (-55 kg), Lucia Pezzolla (-63 kg) e Emanuela Palmisano (+63 kg).