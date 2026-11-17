Il taekwondo, dopo il Roma World Grand Prix, torna protagonista nella Capitale ospitando presso il Palazzetto dello Sport la prima edizione dei campionati italiani assoluti. Venerdì 20 novembre, infatti, i 126 migliori atleti azzurri che riuniscono i podi dei campionati di ogni categoria, in rappresentanza di 66 società provenienti da tutta Italia, si sfideranno per sedici titoli in un'unica giornata di gare con le finali in programma alle ore 17. Una scelta, quella di Roma, che consolida il ruolo della Capitale come punto di riferimento per il taekwondo nazionale e internazionale, in vista della prossima edizione del World Taekwondo Grand Prix, che la città ospiterà nuovamente nel 2027. "Agli Assoluti arrivano i migliori atleti italiani, quelli che in questa stagione si sono guadagnati sul campo il diritto di esserci, e questo dice molto dello stato di salute del nostro movimento - le parole di Angelo Cito, presidente della federazione italiana Taekwondo - Abbiamo una generazione che cresce in fretta e che non teme il confronto internazionale: i risultati degli ultimi mesi lo confermano. Il 2027 sarà un anno decisivo, perché da lì parte la corsa verso Los Angeles 2028, e Roma è il posto giusto per chiudere la stagione e aprire quella che conta". Tra gli atleti in gara, alcuni dei protagonisti della stagione internazionale azzurra come Gaetano Cirivello, argento ai Campionati Europei di Monaco di Baviera, Dennis Baretta, bronzo nella stessa rassegna continentale e già oro ai Giochi Europei di Cracovia 2023, e Anna Frassica, campionessa d'Europa Under 21 nei -53 kg.