La Federazione Italiana Nuoto ha comunicato la composizione della Squadra Nazionale che parteciperà alla diciottesima edizione dei campionati mondiali in vasca corta in programma dall'1 al 6 dicembre 2026 al National Aquatics Center di Pechino, il celebre Water Cube dove Federica Pellegrini s'impose nei 200 stile libero col record del mondo e Alessia Filippi conquistò l'argento negli 800 stile libero alle Olimpiadi del 2008. Attesi oltre mille nuotatori provenienti da più di 200 Paesi impegnati in 45 gare distribuite in sei giornate, con batterie alle 3.00 italiane e semifinali e finali dalle 12.00 in diretta su Raisport.Tanti i protagonisti internazionali tra cui le statunitensi Kate Douglass e Gretchen Walsh, l'australiana Lani Pallister e il francese Léon Marchand. La Cina schiererà una formazione di alto livello, guidata da Wang Shun, Xu Jiayu, Zhang Yufei, Pan Zhanle, Li Bingjie, Zhang Zhanshuo. L'impianto ha recentemente ospitato i campionati nazionali cinesi in vasca corta, conclusi con un record mondiale e cinque primati asiatici, e ospiterà l'edizione del 2029 dei mondiali in vasca lunga. Saranno 26 gli atleti italiani convocati per i campionati che seguono l'edizione di Budapest dove gli azzurri conquistarono 9 medaglie (1 oro, 5 argenti, 3 bronzi). CONVOCATI (26). Atlete (10): Alessandra Mao (Team Veneto), Sara Curtis (Esercito/CS Roero), Silvia Di Pietro (Carabinieri/CC Aniene), Emma Virginia Menicucci (Esercito/CC Aniene), Noemi Cesarano (Marina Militare/Time Limit), Benedetta Pilato (CC Aniene), Simona Quadarella (CC Aniene), Costanza Cocconcelli (Fiamme Gialle/NC Azzurra 91), Anita Gastaldi (Carabinieri/VO2 Nuoto Torino), Sara Franceschi (Fiamme Gialle/Livorno Aquatics). Atleti (16): Simone Cerasuolo (Fiamme Oro/Imolanuoto), Carlos D'Ambrosio (Fiamme Gialle/Fondazione Bentegodi), Alberto Razzetti (Fiamme Gialle/Nuoto My Sport), Nicolò Martinenghi (CC Aniene), Thomas Ceccon (Fiamme Oro/Leosport), Lorenzo Zazzeri (Esercito/RN Florentia), Leonardo Deplano (Carabinieri/CC Aniene), Andrea Battista Candela (Carabinieri/Tevere Remo), Lorenzo Mora (Fiamme Rosse), Simone Stefanì (Fiamme Oro/Time Limit), Michele Lamberti (Fiamme Gialle/GAM Team), Luca De Tullio (Fiamme Oro/CC Aniene), Alessandro Ragaini (Carabinieri/Team Marche), Andrea Camozzi (Carabinieri/CC Aniene), Francesco Volpe (CC Aniene), Jacopo Barbotti (CC Aniene).