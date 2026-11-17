Athletics Mind, la piattaforma digitale dedicata al benessere mentale, nutrizionale e alla performance degli sportivi, nata da un'idea dell'ex calciatore Andrea Ranocchia, apre una nuova pagina della sua storia, ufficializzando la collaborazione con Volleyrò Casal de’ Pazzi, una delle più prestigiose Academy di pallavolo giovanile femminile in Italia e in Europa. La società romana ha infatti scelto di affidarsi alla piattaforma per promuovere il benessere psicofisico delle proprie atlete, con l'obiettivo di accompagnarle nel loro percorso di crescita dentro e fuori dal campo.