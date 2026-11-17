Athletics Mind, la piattaforma digitale dedicata al benessere mentale, nutrizionale e alla performance degli sportivi, nata da un'idea dell'ex calciatore Andrea Ranocchia, apre una nuova pagina della sua storia, ufficializzando la collaborazione con Volleyrò Casal de’ Pazzi, una delle più prestigiose Academy di pallavolo giovanile femminile in Italia e in Europa. La società romana ha infatti scelto di affidarsi alla piattaforma per promuovere il benessere psicofisico delle proprie atlete, con l'obiettivo di accompagnarle nel loro percorso di crescita dentro e fuori dal campo.
La partnership nasce dalla volontà di Volleyrò di prendersi cura delle proprie atlete, riconoscendo che la formazione di una giovane sportiva non possa prescindere dall'attenzione alla persona, al suo equilibrio psicofisico e allo sviluppo delle sue potenzialità. La collaborazione si inserisce pienamente nella filosofia di Volleyrò Human, il progetto della società che promuove la crescita olistica delle atlete, valorizzando non solo la performance sportiva, ma anche lo sviluppo umano e culturale.
Concretamente, Volleyrò offrirà alle proprie atlete e a tutte quelle appartenenti alle società del Volleyrò Network l'opportunità di intraprendere, attraverso Athletics Mind, un percorso di crescita personale e sportiva, mettendo a loro disposizione strumenti, risorse e servizi specialistici, con la possibilità di accedere a un supporto individuale dedicato al benessere psicologico e allo sviluppo del proprio potenziale.
Athletics Mind è l’unica piattaforma digitale in Europa dedicata al benessere mentale, nutrizionale e alla performance sportiva. Nata dagli atleti per gli atleti, offre un supporto specializzato attraverso percorsi personalizzati di psicologia e nutrizione dello sport, rivolti a sportivi di ogni livello, età e disciplina.
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