Curling, Europei: Azzurre superano Danimarca e restano in corsa per semifinali

26 Nov 2025 - 18:56

I campionati europei 2025 di curling, ospitati dalla città finlandese di Lohja, stanno emettendo i primi verdetti. Il round robin è ormai prossimo alla conclusione, poiché nella giornata di mercoledì 26 novembre si è completata l'ottava delle nove rotazioni nel programma delle partite. Nell'ambito femminile, la squadra italiana formata da Stefania Constantini (Fiamme Oro), Elena Antonia Mathis (Fiamme Oro), Giulia Zardini Lacedelli (Fiamme Oro), Angela Romei (Fiamme Gialle) e Marta Lo Deserto (Fiamme Gialle) aveva sinora conseguito 3 vittorie e 4 sconfitte. Nell'ottavo incontro, le azzurre hanno affrontato la Danimarca, giocandosi le ultime possibilità di restare in corsa per le semifinali. La compagine tricolore ha disputato un match di alta qualità, piegano le scandinave con il punteggio di 6-5. La contesa è stata in perenne equilibrio e l'Italia è riuscita a spuntarla marcando due punti nell'ultima mano, l'unica nella quale uno dei due team ha messo a referto più di una stone. La sorte dell'Italia femminile sarà decisa nella mattinata di giovedì, quando a partire dalle 8 si disputerà l'ultima tornata d'incontri. Per qualificarsi alle semifinali sarà necessario battere la Repubblica ceca e sperare in una serie di incastri favorevoli negli altri match.

America's Cup, Luna Rossa attende ancora per l'iscrizione: possibili problemi con il budget cap

