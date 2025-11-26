Short track, World Tour: dodici azzurri a Dordrecht per l'ultima tappa

"Siamo molto felici dell'esito della tappa di Danzica. Abbiamo avuto buoni risultati e c'è stata una progressione di squadra. Tutto in regola nei primi allenamenti in Olanda, dove l'organizzazione degli eventi è sempre impeccabile. Il ghiaccio di Dordrecht è diverso rispetto a quello polacco, ma è lo stesso per tutti e le caratteristiche sono risapute. Riguardo l'ultima tappa, sul fronte degli atleti avremo il ritorno di Arianna Fontana e il pianificato turnover fra Mattia Antonioli e Alessandro Loreggia. L'obiettivo primario resta quello di conseguire il massimo contingente per Milano Cortina 2026, ossia tre posti su ogni distanza. Ora come ora, il traguardo sarebbe centrato, anche se siamo un po' al limite sui 500 metri maschili. Inoltre, vogliamo fare un passo in avanti con le staffette. La squadra è pronta e vuole chiudere il World Tour in bellezza prima di affrontare dicembre, che sarà un mese di allenamenti cruciali in vista del 2026".