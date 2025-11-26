Mediolanum Padel Cup a Como tra star internazionali e azzurri, giovedì è il big match

STILE E SPETTACOLO Inconfondibile lo stile di Fernandez Lancha, numero 58 del Ranking mondiale FIP: con gli immancabili occhiali dalla montatura colorata - "las gafas deportivas" che indossa a ogni partita - e le collane d'oro al collo, il 20enne di Toledo è atteso con il compagno Ortega - numero 78 - al primo turno contro la coppia portoghese Solano/Orge. È proprio Fernandez Lancha a lanciare la sfida dopo la finale persa di un soffio al FIP Silver di Napoli: "La prossima settimana abbiamo la rivincita", ha detto al compagno dopo la partita di domenica scorsa, in una dichiarazione di intenti che promette spettacolo. Lui che di show se ne intende: lo scorso anno, quando era il numero 224 del mondo, sorprese tutti conquistando i quarti di finale al Madrid P1, uno dei tornei più prestigiosi del mondo. Da allora la salita nel ranking è stata continua e quest'anno lo ha portato a disputare la FIP World Cup Pairs, il mondiale per coppie disputato a inizio mese in Kuwait. Non è da meno Ortega, capace la scorsa estate di battere al Tarragona P1, altro evento di punta della stagione, una leggenda del padel come Paquito Navarro.