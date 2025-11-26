Sci alpino: Kilde conferma il ritorno in pista a Copper Mountain

Lo sciatore norvegese Aleksander Aamodt Kilde ha confermato che tornerà alle competizioni giovedì, all'età di 33 anni, nel superG di Copper Mountain (USA) dopo quasi due anni di assenza a causa di un grave infortunio. Argento ai Campionati del Mondo 2023 sia in superG che in discesa, incappò in una brutta caduta durante la discesa di Wengen nel gennaio 2024. Dopo un intervento chirurgico al ginocchio e alla spalla, ha potuto riprendere gli allenamenti pochi mesi dopo, ma in seguito ha dovuto subire un ulteriore intervento chirurgico a causa di una grave infezione alla spalla che si è trasformata in sepsi, costringndolo a saltare completamente la stagione invernale 2024-2025. "Due anni sembrano un'eternità. Ma mi rifiuto di arrendermi. E quel periodo buio è ormai alle mie spalle", ha dichiarato il gigante norvegese, con 12 vittorie in Coppa del Mondo, in un video su Instagram. "Questo è il giorno per cui ho lottato, questo è il posto in cui devo essere. Domani tornerò a gareggiare", ha aggiunto.