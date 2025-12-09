Superbike, Ducati vince con Syahrin il titolo Asia 2025

Il pilota malese Hafizh Syahrin, portacolori del JDT Racing Team, ha conquistato il titolo SBK Asia 2025, chiudendo la stagione con 193 punti, tre in più rispetto al rivale Atiratphuvapat. Un traguardo storico, che rappresenta la prima vittoria Ducati nel campionato asiatico e il coronamento di un progetto iniziato nel 2024 in collaborazione con il Barni Spark Racing Team, partner tecnico che in sole due stagioni ha contribuito a portare JDT al massimo risultato nella categoria. Il team JDT, di proprietà del Principe di Johor, uno dei 13 stati della Malesia, aveva scelto l’esperienza di Barni all’inizio del 2024 e anche nella stagione 2025 ha potuto contare su un supporto ingegneristico costante, materiale tecnico e la presenza di tecnici Barni in tutti i round del campionato. La stagione 2025 di Syahrin è stata una progressione continua. Dopo il podio ottenuto già nel round inaugurale, il pilota ha collezionato una serie di risultati solidi: in totale, 8 podi, con 4 vittorie, 3 secondi posti e un terzo. Il weekend decisivo di Buriram (6-7 dicembre) non è iniziato nel migliore dei modi a causa di una gestione complicata delle qualifiche, caratterizzata da una scelta di gomma non ottimale, poi modificata nel momento sbagliato. Il team ha però lavorato su dettagli fondamentali della moto, trovando rapidamente il setup ideale. In Gara 1, Syahrin ha imposto subito il proprio ritmo. Dopo un sorpasso alla terza curva, è salito rapidamente in terza posizione grazie al long lap di Zaidi. Nel corso della gara ha poi superato Abe e Atiratphuvapat in un confronto serrato, conquistando la vittoria con un margine di soli 197 millesimi su Izdihar. Gara 2 si è rivelata una dura prova di nervi. Le tre Honda hanno preso subito il comando, ma Syahrin ha reagito prontamente superando Zaidi e Abe nei primi giri. Con gli avversari alle calcagna, il malese ha mantenuto una guida precisa e senza errori. Nel finale Zaidi è risalito al secondo posto, mentre Atiratphuvapat era ormai fuori portata. Con un terzo posto, Syahrin avrebbe perso il titolo per un solo punto, ma all’ultimo giro, in curva 5, ha effettuato il sorpasso decisivo su Zaidi, chiudendo secondo e assicurandosi così il titolo SBK Asia Road Racing Championship 2025.