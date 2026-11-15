Roma: oltre 10mila alla 'Corri Libera', gara contro violenza sulle donne

Cinque i chilometri percorsi, Abdikadar Sheik Ali Mohad del centro sportivo dell'Aeronautica Militare il primo atleta classificato, oltre diecimila i partecipanti che sfidando le condizioni meteo non ottimali hanno corso dal Colosseo ai Fori Imperiali, passando per Aventino, Piramide, Lungotevere, Bocca della Verità, Teatro Marcello, fino a tagliare un traguardo fisico ma anche e soprattutto ideale. La 'Corri Libera', "gara contro la violenza sulle donne, giunta alla sua seconda edizione - si legge in una nota dei promotori - raggiunge e supera in volata il successo dello scorso anno. E ancora una volta si dimostra un appuntamento in grado di unire sport e impegno civile, donne e uomini, giovani e meno giovani, per dire no alla violenza, sì alla libertà. L'iniziativa, promossa dai ministri per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, Eugenia Roccella, per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, e dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, con la partecipazione del ministero della Difesa, e realizzata da Sport e Salute con PuroSangue come partner tecnico, in collaborazione con Fidal e Comune di Roma, con il patrocinio di Regione Lazio, non è stata solo corsa. Ogni chilometro è stato infatti scandito da parole, voci, volti, racconti. Un percorso per dire alle donne che non sono sole, che questo impegno ci riguarda tutti, e che la violenza può essere lasciata alle spalle per abbracciare un traguardo di libertà".