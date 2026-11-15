Matteo Bernini si conferma campione del mondo di dama

15 Nov 2026 - 12:58
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Il livornese Matteo Bernini si conferma campione del mondo di dama. Lo rende noto la Federdama. Bernini si è aggiudicato il titolo iridato "battendo il pluricampione americano Alexander Moiseyev, il match al meglio delle 24 partite, realizzando 2 vittorie e 21 pareggi (l'ultima non è stato necessario giocarla)". Il match, terminato questa mattina, si è disputato a Lucera (Foggia) all'interno del progetto Città della Dama. "Si è giocato alla specialità inglese, Gayp (Go as you please, cioè a mossa libera)". Bernini aveva conquistato il titolo iridato di questa specialità nel 2022. 

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