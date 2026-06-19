Softball: Mondiali, Italia batte Cuba e va a playoff prima fase

La Nazionale Italiana di Softball giocherà il round playoff della prima fase dei Mondiali di Softball, in corso di svolgimento a Praga. Le Azzurre hanno infatti superato per 10-0 in cinque riprese Cuba con una grande prova di forza e hanno centrato così il quarto posto, l'ultimo disponibile per ambire alla qualificazione per la fase finale del prossimo anno in Australia. Sugli scudi Barbara, autrice di due fuoricampo, e una pedana di lancio impeccabile - Cacciamani e Toniolo - autrice di una no-hitter combinata, ma tutte le giocatrici scese in campo hanno contribuito al decisivo successo. Le ragazze allenate da Craig Montvidas scenderanno in campo domani contro la terza classificata alle ore 15 e, in caso di vittoria, torneranno in diamante alle ore 19 per lo scontro contro la perdente della sfida tra il primo-secondo posto, in quella che sarà la gara conclusiva del torneo con in palio un posto per la fase finale del Mondiale.