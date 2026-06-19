MotoGp: firmato accordo 2027/31 con Aprilia, Ducati, Honda, KTM e Yamaha

Koji Watanabe, presidente della HRC: "Come Honda HRC, siamo lieti di aver raggiunto un accordo nell'ambito dell'MSMA con il MotoGP Sports Entertainment Group per i prossimi cinque anni del campionato del mondo MotoGP. L'accordo pone le basi per il futuro con una visione e un obiettivo chiari e unificati, per continuare a far crescere e migliorare questo sport, come concordato e supportato all'unanimità da tutte le parti interessate. Con questo accordo Honda conferma che l'impegno nei Gran Premi rimane invariato. Non vediamo l'ora di competere per molti altri anni". Pit Beirer, direttore motorsport di KTM: "Questo è un momento importante e significativo, sia per la MotoGP che per noi della KTM. Ciò che spicca è la forte sintonia tra tutti i soggetti coinvolti e l'ambizione condivisa di continuare a far progredire questo sport. Abbiamo investito cuore, passione e duro lavoro nel nostro progetto in MotoGP. È stato stimolante vedere il campionato evolversi in una piattaforma competitiva e globale come quella di oggi. La MotoGP rappresenta il meglio del nostro sport: prestazioni, innovazione e pura competizione, connessa ai fan di tutto il mondo. Questo nuovo accordo ci offre una solida base per continuare a migliorare, a metterci alla prova e a lottare ai vertici contro i migliori del mondo. Siamo orgogliosi di far parte di questo percorso ed entusiasti per ciò che ci riserverà il futuro". Paolo Pavesio, amministratore delegato di Yamaha Motor Racing: "Questo accordo segna la conclusione positiva di una lunga e a tratti complessa trattativa. Genera un forte valore per tutte le parti coinvolte. Ha rappresentato un'importante opportunità per allinearci su una visione condivisa e stabilire un quadro comune a supporto della crescita a lungo termine della MotoGP, un obiettivo cui siamo orgogliosi di contribuire. Con l'ingresso della MotoGP in questa nuova fase, vediamo una chiara opportunità per elevare ulteriormente il campionato, bilanciando innovazione, eccellenza sportiva e coinvolgimento degli appassionati. Continuando a investire sia in pista che fuori, siamo fiduciosi che la MotoGP consoliderà la sua posizione di vertice del motociclismo, accrescendo al contempo il suo appeal globale. Yamaha rimarrà impegnata nella MotoGP per i prossimi cinque anni e oltre, supportando team, piloti e fan con la passione e la dedizione che contraddistinguono la sua storia".