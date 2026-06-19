MotoGp: firmato accordo 2027/31 con Aprilia, Ducati, Honda, KTM e Yamaha

MotoGP Group e i cinque costruttori - Aprilia, Ducati, Honda, KTM e Yamaha - hanno annunciato oggi "la firma dell'accordo quadro sul campionato dal 2027 al 2031. Si tratta di un passaggio storico per la MotoGP e i costruttori della MSMA: per la prima volta nella storia del campionato, è stato firmato un unico accordo per i prossimi cinque anni di gare. Ciò dimostra un impegno condiviso nel plasmare un futuro entusiasmante e una visione unitaria per la sua prossima fase, confermando la presenza a lungo termine di tutti gli attuali costruttori in griglia. L'accordo si basa su una forte sintonia tra la MotoGP e i costruttori sui pilastri fondamentali del campionato. È il risultato di una negoziazione incentrata sui migliori interessi in ambito sportivo, tecnico e commerciale, che ha permesso di definire un quadro di riferimento in grado di garantire competitività, rilevanza tecnologica e appeal globale al campionato, supportato da una chiara visione a lungo termine. Parallelamente, la MotoGP e gli 11 team hanno concordato i principali termini del periodo 2027 - 2031: l'annuncio ufficiale avverrà più avanti. Il quadro di riferimento definirà le basi regolamentari, sportive e commerciali per la prossima fase evolutiva della MotoGP, rafforzando ulteriormente il campionato. Nell'ambito di questo processo, la MotoGP, i costruttori, i team e la FIM stanno collaborando per individuare opportunità di miglioramento sia negli aspetti tecnici che sportivi, garantendo una costante attenzione alla sicurezza e offrendo qualcosa di sempre più avvincente per gli appassionati. Questo approccio condiviso guiderà la continua evoluzione della MotoGP, preservandone al contempo il DNA che la caratterizza come apice del motociclismo sportivo. La MotoGP continuerà a investire nella sua piattaforma globale, inclusi promozione, coinvolgimento dei fan e sviluppo commerciale, nell'ambito di un impegno condiviso da parte dei costruttori per guidare la crescita a lungo termine e accrescere ulteriormente il valore del campionato per il pubblico, i partner e gli stakeholder di tutto il mondo".
Carmelo Ezpeleta, CEO del MotoGP Group: "Oggi marchiamo un momento cruciale per la MotoGP. L'impegno di tutti e cinque i costruttori non solo rafforza la solidità del campionato attuale, ma sottolinea l'ambizione condivisa che ne guida il futuro. Insieme alla nostra partnership di lunga data con la FIM, fino al 2060, questo accordo ci offre una solida base per continuare a crescere, consolidando decenni di progressi e accelerando verso una nuova fase per questo sport. Desidero ringraziare i costruttori per la collaborazione, la sintonia e l'impegno durante questo processo. Pur essendo orgogliosi della crescita che la MotoGP ha raggiunto negli ultimi decenni, la nostra attenzione è saldamente rivolta al futuro: espandere la nostra portata globale, far evolvere lo sport e connetterci con nuovi pubblici in tutto il mondo". Massimo Rivola, CEO di Aprilia Racing: "Come presidente della MSMA sono lieto e orgoglioso dell'accordo raggiunto tra la nostra associazione e MotoGP SEG. È la prima volta, nella storia di questo sport, che tutti i costruttori raggiungono una posizione unanime su un accordo con la MotoGP. Significa che condividiamo la stessa visione. Il marchio MotoGP ha un enorme potenziale e solo lavorando insieme possiamo sfruttare le opportunità offerte dal mercato globale e crescere insieme nel settore dello sport e dell'intrattenimento". Luigi Dall'Igna, direttore generale di Ducati Corse: "L'accordo tra la MotoGP e i costruttori rappresenta una pietra miliare per il nostro sport. L'impegno condiviso da tutti nel paddock dimostra che, pur lottando strenuamente in pista, siamo uniti nell'assicurare un futuro brillante e prospero alla MotoGP. L'accordo garantisce stabilità e una chiara direzione per gli anni a venire, creando il contesto ideale affinché i costruttori continuino a investire in tecnologia, prestazioni e talenti. Siamo orgogliosi di far parte di questa visione condivisa e ci impegniamo a contribuire alla continua crescita del campionato, offrendo gare straordinarie ai fan di tutto il mondo e aiutando la MotoGP a raggiungere nuovi livelli di successo negli anni a venire".
Koji Watanabe, presidente della HRC: "Come Honda HRC, siamo lieti di aver raggiunto un accordo nell'ambito dell'MSMA con il MotoGP Sports Entertainment Group per i prossimi cinque anni del campionato del mondo MotoGP. L'accordo pone le basi per il futuro con una visione e un obiettivo chiari e unificati, per continuare a far crescere e migliorare questo sport, come concordato e supportato all'unanimità da tutte le parti interessate. Con questo accordo Honda conferma che l'impegno nei Gran Premi rimane invariato. Non vediamo l'ora di competere per molti altri anni". Pit Beirer, direttore motorsport di KTM: "Questo è un momento importante e significativo, sia per la MotoGP che per noi della KTM. Ciò che spicca è la forte sintonia tra tutti i soggetti coinvolti e l'ambizione condivisa di continuare a far progredire questo sport. Abbiamo investito cuore, passione e duro lavoro nel nostro progetto in MotoGP. È stato stimolante vedere il campionato evolversi in una piattaforma competitiva e globale come quella di oggi. La MotoGP rappresenta il meglio del nostro sport: prestazioni, innovazione e pura competizione, connessa ai fan di tutto il mondo. Questo nuovo accordo ci offre una solida base per continuare a migliorare, a metterci alla prova e a lottare ai vertici contro i migliori del mondo. Siamo orgogliosi di far parte di questo percorso ed entusiasti per ciò che ci riserverà il futuro". Paolo Pavesio, amministratore delegato di Yamaha Motor Racing: "Questo accordo segna la conclusione positiva di una lunga e a tratti complessa trattativa. Genera un forte valore per tutte le parti coinvolte. Ha rappresentato un'importante opportunità per allinearci su una visione condivisa e stabilire un quadro comune a supporto della crescita a lungo termine della MotoGP, un obiettivo cui siamo orgogliosi di contribuire. Con l'ingresso della MotoGP in questa nuova fase, vediamo una chiara opportunità per elevare ulteriormente il campionato, bilanciando innovazione, eccellenza sportiva e coinvolgimento degli appassionati. Continuando a investire sia in pista che fuori, siamo fiduciosi che la MotoGP consoliderà la sua posizione di vertice del motociclismo, accrescendo al contempo il suo appeal globale. Yamaha rimarrà impegnata nella MotoGP per i prossimi cinque anni e oltre, supportando team, piloti e fan con la passione e la dedizione che contraddistinguono la sua storia".