Giro Next Gen: exploit di Finn a Subiaco, tappa e maglia per l'azzurro

Era l'uomo più atteso e non ha deluso le aspettative. Lorenzo Finn ha vinto la sesta frazione del Giro Next Gen, la tappa regina da Velletri al Monte Livata (approcciato da Subiaco), staccando tutti gli avversari e conquistando la vetta della classifica generale. Per il ligure - che lo scorso anno aveva vinto la classifica degli scalatori - è il primo successo nella corsa e domani, nell'altra tappa di montagna da Sulmona a Piana delle Mele, indosserà la maglia rosa, abbandonando per il momento quella di campione del mondo U23 che lo accompagna dallo scorso settembre.

